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«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня

26 июня 2023, 11:14
Фото: Предоставлено Городу55
Плиты разваливаются, а вокруг памятника мусор и грязь

Омичи пожаловались на грязь и разваливающиеся плиты у мемориала Вечного огня

На территории Сквера им. Борцов Революции в центре Омска жители также заметили большой пакет с мусором.

В редакцию Города55 поступила жалоба на состояние мемориала Вечного огня в Сквере имени Борцов Революции. Грязь и аварийное состояние памятника омичи заметили во время прогулки в центре города в пятницу, 23 июня.

«Зашли в самый центральный парк, где горит Вечный огонь. Пожалуй, единственная наша возможность отдать долг благодарности павшим за Родину героям. Зашли и опешили от грязи и убогости этого сакрального во всех российских городах места», — сообщил Городу55 омич.

На фотографиях видно разваливающие плиты у основания мемориала, покрытый налетом ржавчины металл, сломанные бордюры и грязь. Недалеко от мемориального комплекса стоял большой мешок с мусором.

Сквер им. Борцов РеволюцииСквер им. Борцов Революции
Сквер им. Борцов РеволюцииСквер им. Борцов Революции
Сквер им. Борцов РеволюцииСквер им. Борцов Революции
Сквер им. Борцов Революции
Фото: Предоставлено Городу55

Город55 решил выяснить, кто отвечает за содержание памятников и мемориалов в сквере имени Борцов Революции. Задача оказалась не из легких: оказалось, что на балансе омского УДХБ они не числятся, минкультуры за них тоже не отвечает, так как это территория городской администрации. Тем не менее, уборка в сквере в центре Омска все-таки периодически проводится.

«Городские службы озеленения проводят регулярные работы по прометанию подходов к Вечному огню и мемориалам, а также убирают мусор в этом сквере, в весенне-летний период высаживают цветы», — пояснили в пресс-службе омской мэрии.

Напомним, что 22 июня в Омске прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. В частности, в сквере имени Борцов Революции с 12.00 до 14.00 кадеты Казачьей кадетской школы-интерната несли вахту памяти у Вечного огня.

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#Юлия Истомина#Жалоба#Сквер#Вечный огонь#Мусор#Минкульт#Администрация#Общество#Город#Новости#Омск
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