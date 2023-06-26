«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В редакцию Города55 поступила жалоба на состояние мемориала Вечного огня в Сквере имени Борцов Революции. Грязь и аварийное состояние памятника омичи заметили во время прогулки в центре города в пятницу, 23 июня.
«Зашли в самый центральный парк, где горит Вечный огонь. Пожалуй, единственная наша возможность отдать долг благодарности павшим за Родину героям. Зашли и опешили от грязи и убогости этого сакрального во всех российских городах места», — сообщил Городу55 омич.
На фотографиях видно разваливающие плиты у основания мемориала, покрытый налетом ржавчины металл, сломанные бордюры и грязь. Недалеко от мемориального комплекса стоял большой мешок с мусором.
Город55 решил выяснить, кто отвечает за содержание памятников и мемориалов в сквере имени Борцов Революции. Задача оказалась не из легких: оказалось, что на балансе омского УДХБ они не числятся, минкультуры за них тоже не отвечает, так как это территория городской администрации. Тем не менее, уборка в сквере в центре Омска все-таки периодически проводится.
«Городские службы озеленения проводят регулярные работы по прометанию подходов к Вечному огню и мемориалам, а также убирают мусор в этом сквере, в весенне-летний период высаживают цветы», — пояснили в пресс-службе омской мэрии.
Напомним, что 22 июня в Омске прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби. В частности, в сквере имени Борцов Революции с 12.00 до 14.00 кадеты Казачьей кадетской школы-интерната несли вахту памяти у Вечного огня.