«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня

Город55 решил выяснить, кто отвечает за содержание памятников и мемориалов в сквере имени Борцов Революции. Задача оказалась не из легких: оказалось, что на балансе омского УДХБ они не числятся, минкультуры за них тоже не отвечает, так как это территория городской администрации. Тем не менее, уборка в сквере в центре Омска все-таки периодически проводится.