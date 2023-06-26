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Омские следователи завели уголовное дело после отравления 19 подростков

26 июня 2023, 14:24
Фото: Город55
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Школьники приехали из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что по факту пищевого отравления 19 школьников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вчера, 25 июня, 19 подростков в возрасте 11-17 лет госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. Оказалось, что школьники приехали из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу. Спортсмены поселились в гостинице, где и было организовано их питание.

Сейчас омские следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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