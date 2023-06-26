Омские следователи завели уголовное дело после отравления 19 подростков

Вчера, 25 июня, 19 подростков в возрасте 11-17 лет госпитализировали с признаками острого пищевого отравления. Оказалось, что школьники приехали из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу. Спортсмены поселились в гостинице, где и было организовано их питание.