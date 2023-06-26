Омская область выиграла грант на 125 миллионов для развития молодежных пространств

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об итогах конкурса «Регион для молодых», организованного Росмолодежью. Омская область стала участником этого проекта и впервые выиграла грант на сумму почти в 125 млн рублей.
Эти средства будут направлены на развитие областного молодежного центра «Химик» и городского Дома молодежи. По словам Хоценко, с этим грантом в зданиях проведут ремонт и создадут более комфортные условия для занятия омичей.
«Грант позволит нам поддержать проекты талантливых ребят, создать условия для самореализации, а также провести обучающие семинары для наставников и специалистов молодежной сферы», — добавил врио главы региона в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 о том, что в Советском округе будут капитально отремонтированы три учебных заведения — школа № 86 по улице Магистральная, 22, а также двуа филиала школы № 63 по улице Энтузиастов, 25Б (начальная школа) и 11Б (старшая школа).