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Омская область выиграла грант на 125 миллионов для развития молодежных пространств

26 июня 2023, 06:12
Фото: Город55
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Средства получены по итогам конкурса Росмолодежи.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал об итогах конкурса «Регион для молодых», организованного Росмолодежью. Омская область стала участником этого проекта и впервые выиграла грант на сумму почти в 125 млн рублей.

Эти средства будут направлены на развитие областного молодежного центра «Химик» и городского Дома молодежи. По словам Хоценко, с этим грантом в зданиях проведут ремонт и создадут более комфортные условия для занятия омичей.

«Грант позволит нам поддержать проекты талантливых ребят, создать условия для самореализации, а также провести обучающие семинары для наставников и специалистов молодежной сферы», — добавил врио главы региона в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 о том, что в Советском округе будут капитально отремонтированы три учебных заведения — школа № 86 по улице Магистральная, 22, а также двуа филиала школы № 63 по улице Энтузиастов, 25Б (начальная школа) и 11Б (старшая школа).

В Омске одобрили проекты капремонта трех школ в Советском округе
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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Политика#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Грант#Росмолодежь#ОМЦ Химик#Дом молодежи
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