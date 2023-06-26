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Омичка в соцсетях пожаловалась на участившиеся нападения бродячих собак

26 июня 2023, 12:48
Фото: Город55
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Сейчас в поселке Лузино работают следователи.

Сегодня, 26 июня, омичка пожаловалась в соцсетях на агрессивных бродячих собак в поселке Лузино. Женщина рассказала, что всего в июне собаки напали на 5 детей.

Оказалось, что всего за неделю (19, 21 и 22 июня) пострадало трое детей. Нападения произошли на Комсомольской улице, 17. По словам омички, собаки лежат в высокой траве, где их не видно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что по данному факту началась проверка. Сейчас в поселке Лузино работают следователи.

«По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело в отношении работников администрации сельского поселения по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в СКР.

Напомним, что во дворе дома в Ленинском округе мальчика укусила бродячая собака. Теперь мэрия выплатит компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей.

Компенсация за травмы. В Ленинском округе Омска мальчика укусила бродячая собака
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