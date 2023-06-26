Омичка в соцсетях пожаловалась на участившиеся нападения бродячих собак

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Сегодня, 26 июня, омичка пожаловалась в соцсетях на агрессивных бродячих собак в поселке Лузино. Женщина рассказала, что всего в июне собаки напали на 5 детей.
Оказалось, что всего за неделю (19, 21 и 22 июня) пострадало трое детей. Нападения произошли на Комсомольской улице, 17. По словам омички, собаки лежат в высокой траве, где их не видно.
В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что по данному факту началась проверка. Сейчас в поселке Лузино работают следователи.
«По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело в отношении работников администрации сельского поселения по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в СКР.
Напомним, что во дворе дома в Ленинском округе мальчика укусила бродячая собака. Теперь мэрия выплатит компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей.