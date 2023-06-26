Омичей пригласили в Большереченский зоопарк на юбилей бегемота

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Пресс-служба Большереченского зоопарка сообщает, что 1 июля пройдет юбилей старейшего жителя зоопарка. Свое 35-летие отмечает бегемот Кениг. Праздник начнется в 12 часов дня.
«В программе — сладкие угощения для детей, праздничный торт для бегемота Кенига, смешные истории про именинника, танцы с ростовой куклой Бегемотей, праздничная фотозона», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для именинника готовят новый теплый вольер.
Напомним, что в Омскую область бегемот вместе со своей подругой Мальвиной прибыли в 1989 году из Калининграда.