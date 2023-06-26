Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

Омичей пригласили в Большереченский зоопарк на юбилей бегемота

26 июня 2023, 11:41
Фото: Большереченский зоопарк
Бегемот Кениг
Бегемот Кениг отмечает 35-летие.

Пресс-служба Большереченского зоопарка сообщает, что 1 июля пройдет юбилей старейшего жителя зоопарка. Свое 35-летие отмечает бегемот Кениг. Праздник начнется в 12 часов дня.

«В программе — сладкие угощения для детей, праздничный торт для бегемота Кенига, смешные истории про именинника, танцы с ростовой куклой Бегемотей, праздничная фотозона», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для именинника готовят новый теплый вольер.

Напомним, что в Омскую область бегемот вместе со своей подругой Мальвиной прибыли в 1989 году из Калининграда.

Страдают животные. В омском Большереченском зоопарке ввели запрет на кормление
Узнать подробнее
Читайте также:
В Большереченском зоопарке 1 июня сделают бесплатный вход для юных омичей
#Ксения Карагодина#Зоопарк#Большереченский зоопарк#Юбилей#Приглашение#Празднование#Животные#Животное#Бегемот#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Сегодня, 16:02
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня
Сегодня, 11:14
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17
После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры
Сегодня, 11:21