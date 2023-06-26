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Новая программа «Черноморские круизы» предлагает путешествия из Сочи в Турцию

26 июня 2023, 19:44
Российская компания «Черноморские круизы» предлагает новую программу еженедельных круизов на лайнерах Astoria Grande из Сочи в Турцию, с остановками в Грузии, Израиле и Египте. Об этом сообщает издание «Российская Газета».

Первый вариант тура предлагает посещение Батуми, Грузия, в то время как второй вариант включает остановку в порту Ашдод, Израиль, с возможностью посещения Иерусалима. Также предлагаются недельные поездки в Турцию с остановками в Стамбуле, Амасре, Трабзоне и Батуми. Двухнедельные круизы в Египет включают посещение портов в Стамбуле, Кушадасы, Измире, Александрии и Ашдоде, пишет Общественная служба новостей.

Стоимость круиза в Турцию с остановкой в Грузии начинается от 99,6 тысяч рублей при размещении в двухместной каюте без окна. Двухнедельный круиз обойдется туристам от 120 тысяч рублей и выше.

Представители компании «Черноморские круизы» отмечают, что эти круизы представляют отличную возможность для российских туристов посетить несколько стран за одну поездку. Большим преимуществом является отсутствие необходимости в оформлении визы для посещения каждой из этих стран.

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