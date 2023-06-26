Новая программа «Черноморские круизы» предлагает путешествия из Сочи в Турцию

Первый вариант тура предлагает посещение Батуми, Грузия, в то время как второй вариант включает остановку в порту Ашдод, Израиль, с возможностью посещения Иерусалима. Также предлагаются недельные поездки в Турцию с остановками в Стамбуле, Амасре, Трабзоне и Батуми. Двухнедельные круизы в Египет включают посещение портов в Стамбуле, Кушадасы, Измире, Александрии и Ашдоде, пишет Общественная служба новостей.