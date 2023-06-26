Нефтяное пятно на Иртыше, аномальное похолодание и юбилей бегемота. Омск за день

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Новость №1. В Омской области прокомментировали появление нефтяных пятен на Иртыше
На выходных омичи заметили нефтяные пятна на Иртыше. Они появились на затоне Лампочка. От воды, по словам очевидцев, отдавало «жутким запахом солярки». В региональном министерстве экологии и природных ресурсов пояснили, что за состоянием реки в регионе следит Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. А отбор проб и поиск виновных в загрязнении рек проводит Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Минприроды в таком случае может только передать информацию о состоянии реки в надзорное ведомство. В министерстве уточнили, что Росприроднадзор уже проинформирован о случившемся.
Новость №2. Омичей предупредили об аномальном похолодании до -5 градусов
В Омской области конец июня будет аномально холодным. Стоит отметить, что температура опустится ниже нормы на 4-8 градусов. Синоптики Гидрометцентра РФ отмечают, что циклоны будут продолжать нести в регион сильные дожди, грозы и град. Уже завтра очередной циклон переместится с Урала в Омскую область. Ливни пройдут в южной части региона. Кроме того, ветер усилится до 20 м/с. Вдобавок синоптики прогнозируют заморозки уже в ближайшие ночи.
Новость №3. В Большереченском зоопарке отпразднуют юбилей бегемота
В субботу, 1 июля, омичей ждут на юбилеи старейшего жителя Большереченского зоопарка. Бегемот Кениг будет отмечать свое 35-летие. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Праздник начнется в 12 часов дня. Для гостей подготовили праздничную программу и сладкие угощения. А именинника ждет праздничный торт и новый теплый вольер. В зоопарке напомнили, что бегемот вместе со своей подругой Мальвиной прибыли в Омскую область в 1989 году.