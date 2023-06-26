Нефтяное пятно на Иртыше, аномальное похолодание и юбилей бегемота. Омск за день

На выходных омичи заметили нефтяные пятна на Иртыше. Они появились на затоне Лампочка. От воды, по словам очевидцев, отдавало «жутким запахом солярки». В региональном министерстве экологии и природных ресурсов пояснили, что за состоянием реки в регионе следит Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. А отбор проб и поиск виновных в загрязнении рек проводит Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Минприроды в таком случае может только передать информацию о состоянии реки в надзорное ведомство. В министерстве уточнили, что Росприроднадзор уже проинформирован о случившемся.