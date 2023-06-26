На севере Омской области за 990 тысяч отдают под застройку землю возле ОмГАУ

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Администрация Тарского городского поселения опубликовала торги на аренду земельного участка площадью 12,8 тысяч кв. м с кадастровым номером 55:37:002214:30. Располагается участок по улице Радищева, недалеко от местного филиала ОмГАУ. Распоряжение о проведении аукциона в тарской администрации подписали 23 июня 2023 года.
Земля находится в муниципальной собственности, арендовать ее предлагают сроком на три года. Предполагается, что арендатор сможет возводить на участке малоэтажные многоквартирные дома. В настоящий момент никаких объектов недвижимого имущества на выставленном на торги участке нет.
Арендовать землю по улице Радищева можно за 990 тысяч рублей в год (это начальная цена). Заявки от потенциальных застройщиков будут принимать с 27 июня по 26 июля включительно. Итоги аукциона обещают подвести 4 августа.
Ранее Город55 сообщал о результатах торгов на аренду пяти земельных участков по улице Костерина, расположенных по соседству друг с другом. В ходе серьезной борьбы победителем стал выходец из Екатеринбурга Андрей Грабар. За пять участков Грабар будет платить 23 651 200 рублей в год, то есть начальная цена аренды выросла в 17,5 раз.