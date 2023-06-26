На севере Омской области за 990 тысяч отдают под застройку землю возле ОмГАУ

Ранее Город55 сообщал о результатах торгов на аренду пяти земельных участков по улице Костерина, расположенных по соседству друг с другом. В ходе серьезной борьбы победителем стал выходец из Екатеринбурга Андрей Грабар. За пять участков Грабар будет платить 23 651 200 рублей в год, то есть начальная цена аренды выросла в 17,5 раз.