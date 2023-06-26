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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

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На севере Омской области за 990 тысяч отдают под застройку землю возле ОмГАУ

26 июня 2023, 12:05
Фото: 1MI
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Срок аренды земельного участка составит три года.

Администрация Тарского городского поселения опубликовала торги на аренду земельного участка площадью 12,8 тысяч кв. м с кадастровым номером 55:37:002214:30. Располагается участок по улице Радищева, недалеко от местного филиала ОмГАУ. Распоряжение о проведении аукциона в тарской администрации подписали 23 июня 2023 года.

Земля находится в муниципальной собственности, арендовать ее предлагают сроком на три года. Предполагается, что арендатор сможет возводить на участке малоэтажные многоквартирные дома. В настоящий момент никаких объектов недвижимого имущества на выставленном на торги участке нет.

Фото: Скриншот публичной кадастровой карты Омской области

Арендовать землю по улице Радищева можно за 990 тысяч рублей в год (это начальная цена). Заявки от потенциальных застройщиков будут принимать с 27 июня по 26 июля включительно. Итоги аукциона обещают подвести 4 августа.

Ранее Город55 сообщал о результатах торгов на аренду пяти земельных участков по улице Костерина, расположенных по соседству друг с другом. В ходе серьезной борьбы победителем стал выходец из Екатеринбурга Андрей Грабар. За пять участков Грабар будет платить 23 651 200 рублей в год, то есть начальная цена аренды выросла в 17,5 раз.

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#Юлия Истомина#Аукцион#Земельные участки#Застройщик#Застройка#Многоквартирный дом#Общество#Город#Новости#Омская область#Тара
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