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В Омске участник СВО добился подключения дома к водоснабжению

26 июня 2023, 08:24
Фото: Пресс-центр Администрации Омска
Сотрудники фирмы получили деньги и перестали выходить на связь.

В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что омичка через соцсети обратилась за помощью к Сергею Шелесту.

Оказалось, что женщина является супругой одного из солдат. Ее семья проживает в частном секторе на улице Вавилова, где отсутствует водопровод. Омичка рассказала, что сотрудники фирмы, которые должны были его провести, собрали с людей деньги и перестали отвечать на звонки.

«По моему поручению глава Центрального округа Амангельды Темиржанович Мендубаев подключился к вопросу и совместно с коллегами из Омскводоканала и ООО „ЦСВ“ оперативно его решил», — сообщил Серей Шелест.
Фото: Пресс-центр Администрации Омска

Кроме того, мэр уточнил, что процесс уже подходит к концу. Специалисты установили колодец, протянули групповой водопровод и завели его в дом семьи. В скором времени в дом поступит вода. Стоит отметить, что работу подрядной организации проконтролирует окружной штаб.

Напомним, что в городских округах работают спецштабы, в которые со своими проблемами могут обращаться близкие военнослужащих (также можно обращаться в соцсетях).

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#Военнослужащий#Шелест#Водоснабжение#Соцсети#Жалоба#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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