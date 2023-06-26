В Омске участник СВО добился подключения дома к водоснабжению

Оказалось, что женщина является супругой одного из солдат. Ее семья проживает в частном секторе на улице Вавилова, где отсутствует водопровод. Омичка рассказала, что сотрудники фирмы, которые должны были его провести, собрали с людей деньги и перестали отвечать на звонки.