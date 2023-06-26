В Омске участник СВО добился подключения дома к водоснабжению

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что омичка через соцсети обратилась за помощью к Сергею Шелесту.
Оказалось, что женщина является супругой одного из солдат. Ее семья проживает в частном секторе на улице Вавилова, где отсутствует водопровод. Омичка рассказала, что сотрудники фирмы, которые должны были его провести, собрали с людей деньги и перестали отвечать на звонки.
«По моему поручению глава Центрального округа Амангельды Темиржанович Мендубаев подключился к вопросу и совместно с коллегами из Омскводоканала и ООО „ЦСВ“ оперативно его решил», — сообщил Серей Шелест.
Кроме того, мэр уточнил, что процесс уже подходит к концу. Специалисты установили колодец, протянули групповой водопровод и завели его в дом семьи. В скором времени в дом поступит вода. Стоит отметить, что работу подрядной организации проконтролирует окружной штаб.
Напомним, что в городских округах работают спецштабы, в которые со своими проблемами могут обращаться близкие военнослужащих (также можно обращаться в соцсетях).