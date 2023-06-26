Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся

Согласно обновленным данным, из Новокузнецка в Омск в минувшую пятницу, 23 июня, приехали 33 мальчика и 29 девочек. Дети добирались до Омска на разных поездах, и некоторые дети почувствовали себя плохо еще по пути в Омск.