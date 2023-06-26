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Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся

26 июня 2023, 16:02
Фото: 1MI

Стали известны подробности отравления детей на соревнованиях в Омске

Информация о том, где могли отравиться дети, уточняется.

Ранее стало известно, что во время соревнований по пляжному гандболу с Омске с признаками отравления попали в больницу 19 юных спортсменов из Новокузнецка. Ситуацией заинтересовались следователи и прокуратура.

Согласно обновленным данным, из Новокузнецка в Омск в минувшую пятницу, 23 июня, приехали 33 мальчика и 29 девочек. Дети добирались до Омска на разных поездах, и некоторые дети почувствовали себя плохо еще по пути в Омск.

«По словам тренера, одному из мальчиков через час после того, как он сел в поезд, стало плохо, наблюдались признаки пищевого отравления. По приезду спортсмены с сопровождающими размещались самостоятельно, поскольку по положению соревнований проживание и питание осуществлялось за счет командирующих организаций», — объяснили в региональном минспорта.

Известно, что мальчики жили в хостеле на Маркса, 84а. Оттуда в ночь на воскресенье, 25 июня, 19 парней госпитализировали в детское инфекционное отделение с признаками пищевого отравления.

По информации минспорта, в хостеле уже побывал Роспотребнадзор, все детали произошедшего выясняются. Все девочки и 14 мальчиков, у которых не проявились признаки пищевого отравления, вернулись в Новокузнецк.

В региональном минздраве подтвердили, что дети находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

«Их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится все необходимое лечение. Выполнено эпид.обследование, анализы направлены в „Центр Гигиены и эпидемиологии“. Все предусмотренные законом эпидмероприятия медицинскими работниками первичного звена были проведены своевременно и в полном объеме. Все необходимые данные будут переданы следственным органам», — сообщили в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что отравившимся детям от 11 до 16 лет. Идет эпидемиологическое расследование.

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#Ольга Акамова#Дети#Отравление#Спорт#Гандбол#Город#Новости#Омская область
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