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Какое будет лето, по прогнозу синоптиков, в Омске

26 июня 2023, 06:52
Фото: 1MI
Какое будет лето, по прогнозу синоптиков, в Омске
С приближением сезона отпусков актуален вопрос, какое будет лето в Омске в 2023 году. Отмечается, что Гидрометцентром России уже был опубликован прогноз на апрель — сентябрь.

В целом на большей части территории России в апреле — сентябре температурные показатели будут средними, незначительно отклоняясь от нормальных значений. Согласно мнению экспертов, с вероятностью в 70% омичей ожидает обычное лето, без серьезных температурных колебаний. Количество осадков будет соответствовать нормативам.

В июне, согласно прогнозам, средние показатели температуры в Омске составят +18 градусов. Впрочем, в Омской области, вероятно, температура составит около +19,4 градуса уже в июле. В конце лета ожидается около +17 градусов, ближе к сентябрю — +10 градусов. Более подробно о том, какая погода ожидается в июне, июле и августе в Омске, — в нашем материале.

Прогноз погоды на июнь в ОмскеПрогноз погоды на июнь в Омске
Прогноз погоды на июнь в Омске
Фото: 1MI

Прогноз погоды на июнь в Омске

Как известно, начало лета жителей Омска не порадовало ясными и теплыми днями. Погода была переменчивой и непостоянной. В середине месяца установилась прохладная и дождливая погода, а столбики термометра достигли отметки в +15 градусов.

Ночами вероятно похолодание, дожди и даже заморозки, что типично для лета в Омске. Местами ожидаются проливные дожди. В конце месяца ожидается улучшение погоды и температура +24…+26 градусов. По мнению специалистов, вода в водоемах должна прогреться до +18.

Прогноз погоды на июль в ОмскеПрогноз погоды на июль в Омске
Прогноз погоды на июль в Омске
Фото: 1MI

Прогноз погоды на июль в Омске

Начало второго летнего месяца прогнозируется дождливым и пасмурным, но одновременно теплым. Максимальные температурные значения будут составлять до +27 градусов, но такая жара продлится недолго. Ко второй-третьей неделе месяца похолодает до +23 градусов, при этом ночью температура может опуститься до +10.

Впрочем, к концу июля в Омской области возможно возвращение летнего тепла, но, по мнению метеорологов, всего на несколько суток. Предполагается, что вода в это время прогреется до +20 градусов тепла.

Прогноз погоды на август в ОмскеПрогноз погоды на август в Омске
Прогноз погоды на август в Омске
Фото: 1MI

Прогноз погоды на август в Омске

В августе в регионе ожидается достаточно теплая погода в первой половине месяца. Согласно прогнозам синоптиков, в первую неделю возможна температура до +27 градусов днем и +16 в ночное время суток.

После этого прогнозируется похолодание, и температурная отметка этим летом в Омске может достигнуть +18…+24 с дождями и ливнями. В 20-х числах возможно незначительное потепление, которое, вероятно, станет последним в этом году. Столбики термометров могут подняться до +19…+25 градусов.

Традиционно последние дни уходящего лета в Омске перед наступлением сентября станут холодными и дождливыми, пасмурными в соответствии с климатической нормой. Таким образом, лето ожидается не слишком жарким и в меру солнечным. Однако теплых дней будет достаточно много, чтобы хорошо отдохнуть, посетить водоем, выехать на природу.

Сентябрь в Омской области, скорее всего, будет дождливым, а температура воздуха упадет до +10 градусов. В целом в июне ожидается около 20 солнечных дней, в июле — 14 ясных дней, а в августе — целых 18. На сайте Гидрометцентра России можно подробно ознакомиться с ожидаемыми на лето 2023 года температурными показателями. Для этого потребуется перейти на страницу по ссылке.

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