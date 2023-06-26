Сентябрь в Омской области, скорее всего, будет дождливым, а температура воздуха упадет до +10 градусов. В целом в июне ожидается около 20 солнечных дней, в июле — 14 ясных дней, а в августе — целых 18. На сайте Гидрометцентра России можно подробно ознакомиться с ожидаемыми на лето 2023 года температурными показателями. Для этого потребуется перейти на страницу по ссылке.