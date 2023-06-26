Как кот наплакал. Омичи недовольны размером своих отпускных в этом году

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Аналитики сервиса hh.ru спросили жителей Омской области, устраивает ли их то, сколько отпускных они получили в этом году. Как оказалось, 73% человек недовольны размером выплаченных им средств.
Много жалоб на объем отпускных оставили маркетологи и специалисты по PR (86%). Денежная компенсация за отдых устроила только 27% опрошенных, среди которых большая часть — представители высшего менеджмента (51%).
Кроме того, у жителей региона спросили, сколько денег они потратят на отдых в этом году. Так, 31% омичей планируют отпуск на сумму больше 50 тыс рублей, 14% опрошенных выделят на эти цели 40-50 тыс рублей, 12% человек — меньше 10 тыс рублей. Также есть те, кто собирается потратить на отдых 10-20 тыс рублей (10%), 20-30 тыс рублей (8%) и 30-40 тыс рублей (3%).
Многие выбирают активный отдых (48%) или провести время на пляже (45%). Омичей также привлекают экскурсионные туры (35%). Кто-то при этом выбирает отдых дома или на даче (28%), а также санаторно-курортный отдых (25%).
Каждому четвертому омичу во время отпуска приходится часто или постоянно работать (25%). Это больше касается руководителей и управленцев (37%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (34%) и юристов (27%). Изредка делают что-то из трудовых обязанностей в период отдыха 40% человек, а 35% — никогда не работают во время отпуска. В последнюю категорию причислили себя представители сферы развлечений и масс-медиа (50%).
Ранее Город55 писал, в каком летнем месяце омичи предпочитают чаще брать отпуск. Много кто при этом мечтает отправиться в поездку по России и за границу. Но в реальности работяги делают ремонт дома или проводят время на диване.