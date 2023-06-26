Как кот наплакал. Омичи недовольны размером своих отпускных в этом году

Кроме того, у жителей региона спросили, сколько денег они потратят на отдых в этом году. Так, 31% омичей планируют отпуск на сумму больше 50 тыс рублей, 14% опрошенных выделят на эти цели 40-50 тыс рублей, 12% человек — меньше 10 тыс рублей. Также есть те, кто собирается потратить на отдых 10-20 тыс рублей (10%), 20-30 тыс рублей (8%) и 30-40 тыс рублей (3%).