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Гуманитарную помощь из Омска доставили на Донбасс

26 июня 2023, 09:10
Фото: omsk.er.ru
Гуманитарный груз распределили по четырем подразделениям, где служат жители Омска и Омской области.

Стало известно о доставке на Донбасс гуманитарного груза, который в прошлый понедельник, 19 июня, отправили из Омска. Груз на территории Донбасса лично сопровождали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и запредседателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

«Около 20 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, квадроциклы, технику, средства связи. Настроение у всех — отличное и спокойное. Ребята сосредоточены на выполнении боевых задач», — сообщила Дарья Лантратова.

В состав гуманитарного груза вошли также бензопилы и квадроциклы, автомобиль «Нива», квадрокоптеры, продукты питания. Также фурой доставили адресные посылки и письма со словами поддержки, написанные детьми.

Отмечается, что груз был передан четырем подразделениям, в которых служат омичи.

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#Гуманитарная помощь#Донбасс#Фура#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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