Гуманитарную помощь из Омска доставили на Донбасс

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Стало известно о доставке на Донбасс гуманитарного груза, который в прошлый понедельник, 19 июня, отправили из Омска. Груз на территории Донбасса лично сопровождали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и запредседателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.
«Около 20 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, квадроциклы, технику, средства связи. Настроение у всех — отличное и спокойное. Ребята сосредоточены на выполнении боевых задач», — сообщила Дарья Лантратова.
В состав гуманитарного груза вошли также бензопилы и квадроциклы, автомобиль «Нива», квадрокоптеры, продукты питания. Также фурой доставили адресные посылки и письма со словами поддержки, написанные детьми.
Отмечается, что груз был передан четырем подразделениям, в которых служат омичи.