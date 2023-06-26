Гуманитарную помощь из Омска доставили на Донбасс

Стало известно о доставке на Донбасс гуманитарного груза, который в прошлый понедельник, 19 июня, отправили из Омска. Груз на территории Донбасса лично сопровождали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и запредседателя Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.