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Фонд «Круг добра» получит возможность ввоза без НДС лекарств для тяжелобольных детей

26 июня 2023, 16:08
Фото: piqsels.com
Российский президент Владимир Путин подписал документ, в соответствии с которым медицинские препараты, ввозимые в Российскую Федерацию фондом «Круг добра», не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Текст утвержденного закона размещен на официальном сайте правовой информации.

Цель фонда — оказание помощи детям с хроническими и тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими. Фонду «Круг добра» было предоставлено разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и передачу в медучреждения фармпрепаратов именно для данных категорий пациентов.

Ранее при ввозе в Россию незарегистрированных фармакологических средств, необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям, уплаты НДС также можно было избежать. Но для этого было нужно предварительно предоставить таможенным органам разрешение, полученное в Минздраве Российской Федерации. К тому же обладателями прав на ввоз таких препаратов в Россию являлись лишь организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств». Об этом информирует ТАСС.

Фонд «Круг добра», учрежденный в рамках инициативы президента Российской Федерации, ранее не числился в перечне этих организаций. Поэтому при получении лекарственных препаратов и передаче их медицинским организациям фонд должен был уплачивать НДС в установленном порядке. В настоящее время указанные операции освобождены от налога.

Закон вступит в силу с 1 июля текущего года.

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