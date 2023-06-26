Фонд «Круг добра» получит возможность ввоза без НДС лекарств для тяжелобольных детей

Ранее при ввозе в Россию незарегистрированных фармакологических средств, необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям, уплаты НДС также можно было избежать. Но для этого было нужно предварительно предоставить таможенным органам разрешение, полученное в Минздраве Российской Федерации. К тому же обладателями прав на ввоз таких препаратов в Россию являлись лишь организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств». Об этом информирует ТАСС.