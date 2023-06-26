Эксперты: Количество вакансий в ИТ-отрасли выросло за год на 166%

В «Авито Работа» отметили, что при сравнении числа предложений для соискателей на июнь текущего года с аналогичным периодом в 2022 году, можно увидеть, что спрос на специалистов ИТ вырос на 166%. Кроме того, вдвое по сравнению с прошлым годом увеличился и спрос на специалистов в области аналитики (прирост количества вакансий составил 108%). В частности, большее количество вакансий предлагается для аналитиков, предпочитающих частичную занятость.