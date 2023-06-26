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Эксперты: Количество вакансий в ИТ-отрасли выросло за год на 166%

26 июня 2023, 13:09
Количество предложений от работодателей в отрасли ИТ в Российской Федерации в течение года выросло более чем в 2,5 раза, что соответствует 166%. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса «Авито Работа». Максимальным спросом специалисты IT пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В «Авито Работа» отметили, что при сравнении числа предложений для соискателей на июнь текущего года с аналогичным периодом в 2022 году, можно увидеть, что спрос на специалистов ИТ вырос на 166%. Кроме того, вдвое по сравнению с прошлым годом увеличился и спрос на специалистов в области аналитики (прирост количества вакансий составил 108%). В частности, большее количество вакансий предлагается для аналитиков, предпочитающих частичную занятость.

По данным портала NEWS.ru, на втором месте в рейтинге увеличения числа вакансий расположилась сфера технической поддержки — здесь рост предложений от работодателей достиг 88%. Почти аналогичные показатели отмечаются при анализе количества предложений о трудоустройстве для SMM-специалистов (+87%) и специалистов в области SEO (+84%).

Что касается заработной платы, предлагаемой аналитикам, то в текущем году этот показатель также вырос — на 23%. По данным на июнь 2023 года средний оклад, на который могут рассчитывать аналитики в Российской Федерации, составил 46 775 рублей, в то же время, пиковые значения оплаты труда по данной специальности достигают 300 тыс. рублей и более.

Активность соискателей по данной позиции выросла на треть: в текущем году претенденты на должность аналитика стали на 31% чаще откликаться на вакансии. Данная отрасль охватывает множество направлений, самыми популярными из которых в настоящий момент являются бизнес- и маркетинговая аналитика.

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