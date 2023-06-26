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Депутат Гурулев: бойцы ЧВК «Вагнер» не останутся безнаказанными за гибель летчиков

26 июня 2023, 11:27
Бойцы ЧВК «Вагнер» будут привлечены к ответственности за уничтожение самолетов и гибель солдат Минобороны. Такое заявление сделал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по вопросам обороны.

В интервью RTVI Гурулев выразил уверенность, что все «вагнеровцы», связанные с этим инцидентом, обязательно понесут ответственность. Он отметил, что в Российской Федерации есть соответствующий закон, который предусматривает наказание за гибель российских военнослужащих.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо выяснить, кто был ответственен за приказ и запуск ракеты. Следственный комитет проведет тщательное расследование и примет соответствующие меры.

При этом Гурулев отметил, что нужно дождаться результатов расследования, прежде чем принимать решения о дополнительных мерах со стороны Госдумы.

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