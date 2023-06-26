Депутат Гурулев: бойцы ЧВК «Вагнер» не останутся безнаказанными за гибель летчиков

В интервью RTVI Гурулев выразил уверенность, что все «вагнеровцы», связанные с этим инцидентом, обязательно понесут ответственность. Он отметил, что в Российской Федерации есть соответствующий закон, который предусматривает наказание за гибель российских военнослужащих.