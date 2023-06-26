Будет наказание. В Омске завели уголовное дело из-за застреленной домашней кошки

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Недавно по окнам жилого дома на улице Стачечной была открыта стрельба. В результате этого погибла домашняя кошка, сидевшая на лоджии одной из квартир. По факту случившегося дознаватель ОП № 9 УМВД РФ по Омску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Инцидент произошел 12 июня. Как оказалось, стрельбу организовали четыре парня в состоянии алкогольного опьянения, снимавшие квартиру в доме напротив. Все приехали из Новосибирска на заработки. Один из них на спор выстрелил в кошку из пневматического пистолета.
«Тело погибшего животного было направлено на судебно-ветеринарную экспертизу, которая подтвердила: гибель наступила от травм, полученных в результате ранения из пневматического оружия», — рассказали подробности в региональном УМВД.
Полицейские продолжают проверку по данному инциденту. Позже выяснятся все обстоятельства произошедшего. Хозяйка питомца рассказывала Городу55, что кошку Симу убили на спор за 10 тыс рублей.