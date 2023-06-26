Будет наказание. В Омске завели уголовное дело из-за застреленной домашней кошки

Недавно по окнам жилого дома на улице Стачечной была открыта стрельба. В результате этого погибла домашняя кошка, сидевшая на лоджии одной из квартир. По факту случившегося дознаватель ОП № 9 УМВД РФ по Омску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».