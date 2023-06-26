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Будет наказание. В Омске завели уголовное дело из-за застреленной домашней кошки

26 июня 2023, 07:39
Фото: предоставлено Городу55

В Омске завели уголовное дело по факту убийства домашней кошки пистолетом

Правоохранительные органы продолжают разбираться в ситуации.

Недавно по окнам жилого дома на улице Стачечной была открыта стрельба. В результате этого погибла домашняя кошка, сидевшая на лоджии одной из квартир. По факту случившегося дознаватель ОП № 9 УМВД РФ по Омску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Инцидент произошел 12 июня. Как оказалось, стрельбу организовали четыре парня в состоянии алкогольного опьянения, снимавшие квартиру в доме напротив. Все приехали из Новосибирска на заработки. Один из них на спор выстрелил в кошку из пневматического пистолета.

«Тело погибшего животного было направлено на судебно-ветеринарную экспертизу, которая подтвердила: гибель наступила от травм, полученных в результате ранения из пневматического оружия», — рассказали подробности в региональном УМВД.

Полицейские продолжают проверку по данному инциденту. Позже выяснятся все обстоятельства произошедшего. Хозяйка питомца рассказывала Городу55, что кошку Симу убили на спор за 10 тыс рублей.

Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики
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#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Жестокое обращение с животными#Стрельба#Алина Ясинская
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