Бизнес на коровах. В Омской области за 60 миллионов продают крупный молокозавод

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
На одном из сайтов бесплатных объявлений появилась информация о продаже готового бизнеса. Речь идет об ООО «ТПК „Молпродукт“». Предприятие расположено в селе Побочино Одесского района.
На заводе занимаются переработкой молока, изготавливая сыры (полутвердые, мягкие, рассольные), сливочное масло, йогурты и другую кисло-молочную продукцию. Производительность — 30 тонн в сутки. У предприятия есть своя фирменная розничная сеть — «Сыроварня Побочино». Согласно информации из онлайн-карт, на территории Омска размещено восемь торговых точек.
Площадь молзавода — 1200 кв м. Размер земельного участка, на котором он располагается, составляет 10 000 кв м. В объявлении уточняется, что предприятие находится в экологически чистом районе, выстроена логистика доставки продукции по стране.
ООО «ТПК „Молпродукт“» продается за 60 млн рублей. Его выставили на продажу как готовый бизнес. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания существует с 2008 году. Директором и учредителем организации является Виктор Руди.
Ранее, в начале июня, на продажу было выставлено здание гипермаркета OBI на Левом берегу. Его готовы отдать новому владельцу за 15 млн долларов по курсу на день оплаты.