Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Изображение материала

Бизнес на коровах. В Омской области за 60 миллионов продают крупный молокозавод

26 июня 2023, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области ищут нового хозяина для крупного молокозавода в Одесском районе

В объявлении указано, что предприятие продают как готовый бизнес.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилась информация о продаже готового бизнеса. Речь идет об ООО «ТПК „Молпродукт“». Предприятие расположено в селе Побочино Одесского района.

На заводе занимаются переработкой молока, изготавливая сыры (полутвердые, мягкие, рассольные), сливочное масло, йогурты и другую кисло-молочную продукцию. Производительность — 30 тонн в сутки. У предприятия есть своя фирменная розничная сеть — «Сыроварня Побочино». Согласно информации из онлайн-карт, на территории Омска размещено восемь торговых точек.

Площадь молзавода — 1200 кв м. Размер земельного участка, на котором он располагается, составляет 10 000 кв м. В объявлении уточняется, что предприятие находится в экологически чистом районе, выстроена логистика доставки продукции по стране.

ООО «ТПК „Молпродукт“» продается за 60 млн рублей. Его выставили на продажу как готовый бизнес. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания существует с 2008 году. Директором и учредителем организации является Виктор Руди.

Ранее, в начале июня, на продажу было выставлено здание гипермаркета OBI на Левом берегу. Его готовы отдать новому владельцу за 15 млн долларов по курсу на день оплаты.

В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Бизнес#Общество#Новости#Омская область#Продажа бизнеса#Молочный завод#Готовый бизнес#Готовый бизнес в омске
Подпишитесь
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Омскую область в середине июля накроет магнитная буря
Сегодня, 06:08
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Сегодня, 03:17
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17