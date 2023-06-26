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Белоусов: Спрос на наличные деньги в южных регионах вырос до 80%

26 июня 2023, 19:15
В ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов сообщил о резком росте спроса на наличные деньги в южных регионах России.

Он отметил, что в период военного бунта в стране, этот показатель вырос на 30%, однако в южных регионах увеличение достигло 80%, пишет Общественная служба новостей.

Белоусов указал, что особенно активный рост спроса на наличные деньги наблюдался в Воронежской, Ростовской и Липецкой областях, а также в крупных городах. Спрос вырос примерно на 70-80%, что свидетельствует о повышенной потребности населения в физической наличности.

Вместе с тем, Белоусов подчеркнул, что благодаря грамотной работе Банка России внештатная ситуация не произошла. Он отметил, что Банк России быстро и эффективно реагировал на изменения в спросе и обеспечил достаточное количество наличных денег в регионах.

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