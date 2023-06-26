Белоусов: Спрос на наличные деньги в южных регионах вырос до 80%

Белоусов указал, что особенно активный рост спроса на наличные деньги наблюдался в Воронежской, Ростовской и Липецкой областях, а также в крупных городах. Спрос вырос примерно на 70-80%, что свидетельствует о повышенной потребности населения в физической наличности.