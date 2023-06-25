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В Омске женщина на иномарке врезалась в авто, водителем которого оказался подросток

25 июня 2023, 12:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Понадобилась медицинская помощь.

25 июня в 14:50 стало известно о ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по региону.

35-летняя женщина за рулем «Honda» находилась на пересечении улиц Лобкова и 9-я Ленинская. При выезде с второстепенной дороги столкнулась с «Mercedes», за рулем которого оказался 16-летний подросток.

В результате аварии помощь медиков понадобился обоим водителям.

Молодой человек сел за руль, пока мама была в торговом центре, гласит предварительная информация.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ГИБДД#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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