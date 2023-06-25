В Омске женщина на иномарке врезалась в авто, водителем которого оказался подросток

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
25 июня в 14:50 стало известно о ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по региону.
35-летняя женщина за рулем «Honda» находилась на пересечении улиц Лобкова и 9-я Ленинская. При выезде с второстепенной дороги столкнулась с «Mercedes», за рулем которого оказался 16-летний подросток.
В результате аварии помощь медиков понадобился обоим водителям.
Молодой человек сел за руль, пока мама была в торговом центре, гласит предварительная информация.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.