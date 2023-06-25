Тревожные сутки. Сколько раз омичи обращались в полицию в День молодежи

Сразу 15 заявление касались дистанционных преступлений. Общая сумма ущерба — почти два миллиона рублей. На уловку мошенников попалась 35-летняя преподаватель омского вуза. Ей позвонили якобы правоохранители и сотрудники банка, сообщили, что аферисты пытаются взять кредит на имя женщины. Злоумышленники сумели убедить ее перевести все деньги на «безопасный» счет. Омичка лишилась 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.