Тревожные сутки. Сколько раз омичи обращались в полицию в День молодежи

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
За последние 24 часа в региональную полицию поступило 936 обращений. Всего возбуждено 47 уголовных дел. Задержано 29 подозреваемых.
Сразу 15 заявление касались дистанционных преступлений. Общая сумма ущерба — почти два миллиона рублей. На уловку мошенников попалась 35-летняя преподаватель омского вуза. Ей позвонили якобы правоохранители и сотрудники банка, сообщили, что аферисты пытаются взять кредит на имя женщины. Злоумышленники сумели убедить ее перевести все деньги на «безопасный» счет. Омичка лишилась 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Похожая ситуация произошла с 47-летней косметологом из Центрального округа. Она тоже пыталась спасти средства переводом на некий счет. Похищено 95 тысяч рублей. Ведется следствие.
В полиции также представили статистику по дорожным происшествиям. За сутки в Омской области случилось 36 аварий. Один человек погиб, шесть пострадали. Инспекторы задержали 23 пьяных водителя. Всего выявлен 471 факт нарушений правил дорожного движения.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о дистанционных преступлениях в регионе: