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Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи

25 июня 2023, 02:53
Фото: Город55
Праздник собрал десятки тысяч зрителей
Без преувеличения десятки тысяч омичей пришли на Соборую площадь, что бы «поплакать» на техно, пообниматься с Чебурашками и покинуть чат.

В Омске 24 июня на Соборной площади омичи и гости города драйвово отметили День молодежи, который был совмещен с балом выпускников городских школ. О том, как это было, в репортаже Города55.

Уже к 6 часам вечера на площади в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Зрители от млада до велика заполнили все и вся: пространство от входа в подземный пешеходный переход и вплоть до «серого дома». Такое количество людей, пожалуй, в последний раз можно было лицезреть на праздновании 300-летия Омска.

Омичи и гости заняли каждый сантиметр площадиОмичи и гости заняли каждый сантиметр площади
Такого Омск давно не виделТакого Омск давно не видел
Омичи и гости заняли каждый сантиметр площади
Фото: Город55

Ведущим шоу и концерта стал шоумен, актер и музыкант, участник команды КВН «сборная Камызякского края» Станислав Макаров.

Ведущим праздника стал Станислав Макаров
Видео: Город55

Первыми разогревать публику на сцену вышли омские ди-джеи и кавер-группы. Разогрели как надо: большинство знакомых композиций пришедшие на площадь подпевали хором.

Разогревали публику омские группы и коллективы
Видео: Город55

Особый восторг у публики вызвали вот такие милые Чебурашки, которые не только спели и станцевали, но и после выступления охотно обнимались и фотографировались с гостями праздника.

Чебурашки моментально ушли в народ и пошли по рукам
Видео: Город55

Порадовал публику живым исполнением и сам Макаров, а после — походил среди выпускников, которым выделили почетное место у сцены, собрал слова и выражения и на ходу сочинил из этого песню. Смотрим и слушаем, что из этого получилось.

Зрители сами предложили слова для песни
Видео: Город55

Затем настало время хедлайнеров. Первыми сцену заняли ребята и девчата из группы Cream Soda. Ритмы техно и «Никаких больше вечеринок» подняли градус веселья еще выше.

Группа Cream Soda
Видео: Город55

Особым задором у сцены блистали выпускники и выпускницы, тут можно было увидеть и танцы в гордом одиночестве, например, вот так…

Выпускники активно прокладывали дорогу во взрослую жизнь
Видео: Город55

…и задорные скачки в тесном кружке.

Все отрывались, как могли
Видео: Город55

Ну и в качестве кульминации своего выступления ребята предложили омичам и гостям города «поплакать на техно». Не получилось — не заплакали. Драйва стало только больше.

Омичи отнюдь не плакали над техно
Видео: Город55

После на сцене опять появился Станислав Макаров, который поднял на нее нескольких выпускников. От одного из них, Матвея, зрители узнали, что экзамены он сдал так себе, но главное, что этот юноша поделился секретом, как запомнить сегодняшний выпускной: всего-то нужно иметь хорошую память. А вот сам Макаров сознался, что чуть было не лишился нервной системы, когда сдавал ЕГЭ. Что ж, бывает и такое.

Выпускники активно заполняли площадку перед сценой
Видео: Город55

К слову, на сцене в этот вечер побывали 2 выпускника и выпускница. Они поделились планами на поступление, пожелали всего и сразу и, естественно, сделали селфи со сцены. А далее пришел черед для официальных речей, и на сцену вышел исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Добрый вечер дорогие омичи! С Днем молодежи вас. Вы знаете, сегодняшний вечер объединяет всю страну от Калининграда до Камчатки. Сегодняшний вечер — это в основном праздник нашей молодежи, а самое главное — выпускников школ. Сегодня их по Омской области 8 тысяч ребят выпускается. Когда мы находимся в школе, всегда хочется чувствовать себя немножко взрослее, принимать самостоятельные решения, не слушать взрослых. А с завтрашнего дня вы становитесь, по сути, взрослыми и вам самим придется принимать решения, делать выбор, взрослый выбор. Я уверен, что этот выбор будет правильным. Главное — это всегда помните свою малую родину, свой Омск, свою Омскую область, свою Россию, болейте за нее, любите ее, работайте на нее, сражайтесь за нее, стройте свои семьи», — поздравил всех пришедших Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко поздравил пришедших с праздников

Сразу после и.о главы региона к омичам вышел тайный гость, которого организаторы не называли до последнего. Им стала певица GUMA — в жизни Анастасия Гуменюк, которая сразу же порадовала своей мегапопулярной композицией «Стеклянная».

«Я окончила школу в 2015 году, старая я немного женщина. Хочу сказать, что именно с этого момента все мечты начинают сбываться, — напутствовала выпускников Анастасия.
GUMA стала тайным хедлайнером вечера
Видео: Город55

И снова сцена за Макаровым, несколько слов, дружный отсчет, крики из народа и вот она, — вся в белом на высокой платформе и в окружении своих мушкетеров Клава Кока.

Перед Омском Клава Кока появилась в эффектном белом наряде
Видео: Город55

И пошла уже жутко активная и буйная дискотека, во время которой Клава призналась в любви к мужской половине присутствующих. Она призналась, что ее аудитория не полностью женская. Собственно, мы в этом и сами убедились.

Мужская половина зрителей просто фанатела от Клавы
Видео: Город55

Далее омичи активно откликнулись спеть хором и ответить на вопрос, почему она — Клава — или кто-то еще влюблен в дурака.

Омичи охотно подпевали хором
Видео: Город55

Ну и, собственно, вот сами танцы под Клаву Коку. В расколбас ушли все — и стар и млад.

Клава Кока и танцы
Видео: Город55

Не обошлось и без фонариков, которые украсили Соборную площадь под ритмы «Не зови меня зая…». Перед этой песней Клава пожелала всем представительницам прекрасного пола, чтобы «позвали и сделали». Во всяком случае, один из парней в этот вечер точно был не против «позвать» и держал коробочку с колечком.

Некоторые уже прислушались к текстам Клавы
Видео: Город55

Далее была и лирика в сидячем положении, а также танцы, хоровое пение и восторг.

Видео: Город55

В конце Клава Кока эффектно «Покинула чат» и на время попрощалась с Омском и омичами.

Клава эффектно покинула чат
Видео: Город55

Ну и завершилось все это действо лазерным шоу и фейерверком, правда, только из конфетти, но публика была рада и этому.

А кому-то это убиратьА кому-то это убирать
А кому-то это убирать
Фото: Город55
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