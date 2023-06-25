Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В Омске 24 июня на Соборной площади омичи и гости города драйвово отметили День молодежи, который был совмещен с балом выпускников городских школ. О том, как это было, в репортаже Города55.
Уже к 6 часам вечера на площади в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Зрители от млада до велика заполнили все и вся: пространство от входа в подземный пешеходный переход и вплоть до «серого дома». Такое количество людей, пожалуй, в последний раз можно было лицезреть на праздновании 300-летия Омска.
Ведущим шоу и концерта стал шоумен, актер и музыкант, участник команды КВН «сборная Камызякского края» Станислав Макаров.
Первыми разогревать публику на сцену вышли омские ди-джеи и кавер-группы. Разогрели как надо: большинство знакомых композиций пришедшие на площадь подпевали хором.
Особый восторг у публики вызвали вот такие милые Чебурашки, которые не только спели и станцевали, но и после выступления охотно обнимались и фотографировались с гостями праздника.
Порадовал публику живым исполнением и сам Макаров, а после — походил среди выпускников, которым выделили почетное место у сцены, собрал слова и выражения и на ходу сочинил из этого песню. Смотрим и слушаем, что из этого получилось.
Затем настало время хедлайнеров. Первыми сцену заняли ребята и девчата из группы Cream Soda. Ритмы техно и «Никаких больше вечеринок» подняли градус веселья еще выше.
Особым задором у сцены блистали выпускники и выпускницы, тут можно было увидеть и танцы в гордом одиночестве, например, вот так…
…и задорные скачки в тесном кружке.
Ну и в качестве кульминации своего выступления ребята предложили омичам и гостям города «поплакать на техно». Не получилось — не заплакали. Драйва стало только больше.
После на сцене опять появился Станислав Макаров, который поднял на нее нескольких выпускников. От одного из них, Матвея, зрители узнали, что экзамены он сдал так себе, но главное, что этот юноша поделился секретом, как запомнить сегодняшний выпускной: всего-то нужно иметь хорошую память. А вот сам Макаров сознался, что чуть было не лишился нервной системы, когда сдавал ЕГЭ. Что ж, бывает и такое.
К слову, на сцене в этот вечер побывали 2 выпускника и выпускница. Они поделились планами на поступление, пожелали всего и сразу и, естественно, сделали селфи со сцены. А далее пришел черед для официальных речей, и на сцену вышел исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Добрый вечер дорогие омичи! С Днем молодежи вас. Вы знаете, сегодняшний вечер объединяет всю страну от Калининграда до Камчатки. Сегодняшний вечер — это в основном праздник нашей молодежи, а самое главное — выпускников школ. Сегодня их по Омской области 8 тысяч ребят выпускается. Когда мы находимся в школе, всегда хочется чувствовать себя немножко взрослее, принимать самостоятельные решения, не слушать взрослых. А с завтрашнего дня вы становитесь, по сути, взрослыми и вам самим придется принимать решения, делать выбор, взрослый выбор. Я уверен, что этот выбор будет правильным. Главное — это всегда помните свою малую родину, свой Омск, свою Омскую область, свою Россию, болейте за нее, любите ее, работайте на нее, сражайтесь за нее, стройте свои семьи», — поздравил всех пришедших Виталий Хоценко.
Сразу после и.о главы региона к омичам вышел тайный гость, которого организаторы не называли до последнего. Им стала певица GUMA — в жизни Анастасия Гуменюк, которая сразу же порадовала своей мегапопулярной композицией «Стеклянная».
«Я окончила школу в 2015 году, старая я немного женщина. Хочу сказать, что именно с этого момента все мечты начинают сбываться, — напутствовала выпускников Анастасия.
И снова сцена за Макаровым, несколько слов, дружный отсчет, крики из народа и вот она, — вся в белом на высокой платформе и в окружении своих мушкетеров Клава Кока.
И пошла уже жутко активная и буйная дискотека, во время которой Клава призналась в любви к мужской половине присутствующих. Она призналась, что ее аудитория не полностью женская. Собственно, мы в этом и сами убедились.
Далее омичи активно откликнулись спеть хором и ответить на вопрос, почему она — Клава — или кто-то еще влюблен в дурака.
Ну и, собственно, вот сами танцы под Клаву Коку. В расколбас ушли все — и стар и млад.
Не обошлось и без фонариков, которые украсили Соборную площадь под ритмы «Не зови меня зая…». Перед этой песней Клава пожелала всем представительницам прекрасного пола, чтобы «позвали и сделали». Во всяком случае, один из парней в этот вечер точно был не против «позвать» и держал коробочку с колечком.
Далее была и лирика в сидячем положении, а также танцы, хоровое пение и восторг.
В конце Клава Кока эффектно «Покинула чат» и на время попрощалась с Омском и омичами.
Ну и завершилось все это действо лазерным шоу и фейерверком, правда, только из конфетти, но публика была рада и этому.