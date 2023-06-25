Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи

После на сцене опять появился Станислав Макаров, который поднял на нее нескольких выпускников. От одного из них, Матвея, зрители узнали, что экзамены он сдал так себе, но главное, что этот юноша поделился секретом, как запомнить сегодняшний выпускной: всего-то нужно иметь хорошую память. А вот сам Макаров сознался, что чуть было не лишился нервной системы, когда сдавал ЕГЭ. Что ж, бывает и такое.