Ситуация с ЧВК «Вагнер». Главное за ночь

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:24
После переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ночь на 25 июня колонна вышла из Ростова-на-Дону и отправилась в полевые лагеря. О событиях в режиме реального времени сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. Информацию о выходе бойцов из Ростова подтвердил губернатор области Василий Голубев.
Переговоры предусматривали гарантии безопасности для ЧВК «Вагнер». Дмитрий Песков рассказал, что это значит. Уголовное дело против Евгения Пригожина закроют, он уедет в Белоруссию. Часть бойцов ЧВК, которая отказалась принимать участие в действиях, подпишет контракт с Минобороны. Остальных же не будут преследовать «с учетом заслуг на фронте».
Введенные ограничения на трассах в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях были сняты, передает издание со ссылкой на Росавтодор.
По сообщению Пескова, режим контртеррористической операции там, где он был введен, планируют отменить в ближайшее время.
Отметим, в истории России уже были эпизоды вооруженных мятежей. Например, мятеж Муравьева в 1918 году. Против власти большевиков выступил бывший левый эсер Максим Муравьев. Предлог восстания — очередная война с Германией и отказ от Брестского мира. Зачинщик мятежа предлагал создать Поволжскую Советскую республику, хотел привлечь на свою сторону чехословаков и офицеров. Силой захватил Симбирск (Ульяновск). Мятеж был повержен. Муравьев оказал сопротивление аресту и был убит.