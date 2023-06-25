Ситуация с ЧВК «Вагнер». Главное за ночь

Отметим, в истории России уже были эпизоды вооруженных мятежей. Например, мятеж Муравьева в 1918 году. Против власти большевиков выступил бывший левый эсер Максим Муравьев. Предлог восстания — очередная война с Германией и отказ от Брестского мира. Зачинщик мятежа предлагал создать Поволжскую Советскую республику, хотел привлечь на свою сторону чехословаков и офицеров. Силой захватил Симбирск (Ульяновск). Мятеж был повержен. Муравьев оказал сопротивление аресту и был убит.