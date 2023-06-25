Несмешные шутки. Омичка пыталась купить билеты на стендап и потеряла тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
34-летняя жительница Октябрьского округа обратилась в полицию. Заявила о краже 11 400 рублей. Она рассказала, что знакомая в соцсетях предложила ей купить билеты на стендап-шоу известных комиков. Девушка перешла по ссылке и ввела данные банковской карты. Списалось 4 200 рублей за два билета.
Затем омичка обратилась в техподдержку, не получила ответа. Тогда решила вернуть деньги. На том же сайте нашла форму возврата, заполнила ее, вновь введя личные данные. С карты пропало еще 7 200 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В полиции рассказали о похожем инциденте. 66-летняя пенсионерка из Ленинского округа потеряла шесть тысяч рублей, когда несколько раз перешла по ссылке для оплаты билетов в театр. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.
Сейчас правоохранители пытаются разыскать злоумышленников и вернуть омичкам деньги. Напомним, ранее мы сообщали об обращениях в полицию за минувшие сутки: