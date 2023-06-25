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Несмешные шутки. Омичка пыталась купить билеты на стендап и потеряла тысячи рублей

25 июня 2023, 08:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка хотела купить билеты на стендап и лишилась 11,5 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело.

34-летняя жительница Октябрьского округа обратилась в полицию. Заявила о краже 11 400 рублей. Она рассказала, что знакомая в соцсетях предложила ей купить билеты на стендап-шоу известных комиков. Девушка перешла по ссылке и ввела данные банковской карты. Списалось 4 200 рублей за два билета.

Затем омичка обратилась в техподдержку, не получила ответа. Тогда решила вернуть деньги. На том же сайте нашла форму возврата, заполнила ее, вновь введя личные данные. С карты пропало еще 7 200 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции рассказали о похожем инциденте. 66-летняя пенсионерка из Ленинского округа потеряла шесть тысяч рублей, когда несколько раз перешла по ссылке для оплаты билетов в театр. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители пытаются разыскать злоумышленников и вернуть омичкам деньги. Напомним, ранее мы сообщали об обращениях в полицию за минувшие сутки:

Тревожные сутки. Сколько раз омичи обращались в полицию в День молодежи
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#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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