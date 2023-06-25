Дожди и грозы. Когда в Омскую область придет потепление

Отметим, в Омской области по 26 июня сохраняется опасное явление — пятый класс горимости. Также 25 июня до 10:00 в регионе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Традиционно время жалоб на выбросы от горожан.