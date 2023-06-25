Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Изображение материала

Дожди и грозы. Когда в Омскую область придет потепление

25 июня 2023, 07:00
Фото: 1MI
иллюстрация

На Омск надвигаются дожди, грозы и сильный ветер

Омичам стоит приготовить зонты и одеваться потеплее.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 25 июня, ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы и туман.

Новая неделя начнется с потепления. Температура воздуха днем +19…+24 градуса. По области ожидаются осадки, грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В ночь на вторник прогнозируют сильный дождь, грозу. Ветер стихнет: от 9 до 14 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже +8.

Днем 27 июня воздух прогреется до +21 градуса. Сильные осадки и вероятность гроз сохранятся. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Аналогичная погода с небольшим похолоданием ждет омичей в ночь на среду.

28 июня в дневные часы столбик термометра поднимется до +22. Ожидается небольшой дождь. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в отдельных районах области порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, в Омской области по 26 июня сохраняется опасное явление — пятый класс горимости. Также 25 июня до 10:00 в регионе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Традиционно время жалоб на выбросы от горожан.

сообщи о выбросах в Омскесообщи о выбросах в Омске
сообщи о выбросах в Омске
Фото: Город55
«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы
Узнать подробнее
#Погода#Потепление#Дождь#Гроза#Штормовой ветер#Ветер#Общество#Город#Прогноз погоды#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи
Сегодня, 02:53
Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено
Сегодня, 03:51
В районе Омской области ввели карантин по брадзоту. Объясняем, что это значит
Сегодня, 05:09
Ситуация с ЧВК «Вагнер». Главное за ночь
Сегодня, 03:21
«Сверили часы». В Омской области прошел оперштаб с представителями силовых ведомств
Вчера, 17:21