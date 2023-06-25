Дожди и грозы. Когда в Омскую область придет потепление

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Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 25 июня, ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы и туман.
Новая неделя начнется с потепления. Температура воздуха днем +19…+24 градуса. По области ожидаются осадки, грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В ночь на вторник прогнозируют сильный дождь, грозу. Ветер стихнет: от 9 до 14 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже +8.
Днем 27 июня воздух прогреется до +21 градуса. Сильные осадки и вероятность гроз сохранятся. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Аналогичная погода с небольшим похолоданием ждет омичей в ночь на среду.
28 июня в дневные часы столбик термометра поднимется до +22. Ожидается небольшой дождь. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в отдельных районах области порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
Отметим, в Омской области по 26 июня сохраняется опасное явление — пятый класс горимости. Также 25 июня до 10:00 в регионе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Традиционно время жалоб на выбросы от горожан.