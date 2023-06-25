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Девять вакансий. В Омской области ищут председателей судов

25 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
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Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о девяти вакансиях

Принимают документы на посты председателей, зампредседателей и судей.

Квалификационная коллегия судей Омской области 23 июня объявила о вакантных должностях.

Идет поиск кандидатов на посты председателей Павлоградского, Русско-Полянского и Большеуковского районных судов, а также заместителей председателей Кировского районного суда Омска и Омского районного суда Омской области.

По одному судье требуется в Арбитражный суд, Первомайский районный, Калачинский городской и Тарский городской суд.

Заявления и документы будут принимать по графику до 24 июля.

В Омске ищут председателя Куйбышевского районного суда
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#Суд#Судья#Новости#Омск#Омская область#Павлоградский район#Русско-Полянский район#Большеуковский район#Омский район#Калачинский район#Тарский район
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