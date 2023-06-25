Девять вакансий. В Омской области ищут председателей судов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Квалификационная коллегия судей Омской области 23 июня объявила о вакантных должностях.
Идет поиск кандидатов на посты председателей Павлоградского, Русско-Полянского и Большеуковского районных судов, а также заместителей председателей Кировского районного суда Омска и Омского районного суда Омской области.
По одному судье требуется в Арбитражный суд, Первомайский районный, Калачинский городской и Тарский городской суд.
Заявления и документы будут принимать по графику до 24 июля.