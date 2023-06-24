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Врио губернатора Виталий Хоценко обратился к омским бойцам из ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 15:01
Фото: Город55
Виталий Хоценко
Временный глава региона сделал дополнительное заявление по поводу событий, разворачивающихся в стране.

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко обратился ко всем жителям Омской области, которые имеют отношение к ЧВК «Вагнер». Врио губернатора отметил прошлые заслуги бойцов, а также призвал их не исполнять преступные приказы и быть верными России.

«Ребята, вы без страха шли в бой с противниками России, штурмовали блокпосты врага, защищали храмы и монастыри от разграбления нацистами, помогали эвакуировать мирных жителей, которых обстреливали украинские фашисты. Не становитесь предателями Родины», — высказался Хоценко.

Напомним, главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа. В отношении него возбудили уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. С экстренным обращением сегодня днем выступал Владимир Путин. Он призвал отбросить все распри и прийти к единству на фоне спецоперации. Однако Евгений Пригожин сдаваться не собирается. В его пресс-службе не согласились с обвинением в совершении предательства родины.

С попытками вооруженных мятежей, кстати, наша страна сталкивается не первый раз. Стоит вспомнить события августовского путча 1991 года, закончившегося победой сторонников демократии. А двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.

Кто такой основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, организовавший вооруженный мятеж
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