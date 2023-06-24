Врио губернатора Виталий Хоценко обратился к омским бойцам из ЧВК «Вагнер»

Напомним, главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа. В отношении него возбудили уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. С экстренным обращением сегодня днем выступал Владимир Путин. Он призвал отбросить все распри и прийти к единству на фоне спецоперации. Однако Евгений Пригожин сдаваться не собирается. В его пресс-службе не согласились с обвинением в совершении предательства родины.