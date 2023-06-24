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Владимир Путин подписал закон о задержаниях за нарушение режима военного положения

24 июня 2023, 13:11
Фото: Город55
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Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»). Также кодекс дополнили статьей 20.51 «Нарушение режима военного положения».

Напомним, что Россия не первый раз сталкивается с попыткой вооруженного мятежа в своей истории. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен.

Например, ответом на центробежные силы в СССР стал августовский путч 1991 года, закончившийся победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.

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