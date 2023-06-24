«Вас обманули». Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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В Министерстве обороны РФ обнародовали заявление к бойцам ЧВК «Вагнер», которых контролирует Евгений Пригожин. Ниже приводим все тезисы из этого заявления.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — говорится в заявлении военного ведомства.
Напомним, этой ночью Пригожин опубликовал видео якобы с ракетным ударом по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны РФ. Буквально через полчаса в военном ведомстве опровергли эти сообщения.
Пригожин и «вагнеровцы» пообещали уничтожать «любые блокпосты и авиацию» вооруженных сил РФ и предупредили, что не стоит «выходить на улицу по маршруту следования ЧВК».
О ситуации с Пригожином тут же доложили президенту РФ Владимиру Путину, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После этого сразу же появилось официальное сообщение Национального антитеррористического комитета, что ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина о призывах к вооруженному мятежу.
В это же время в Ростове-на-Дону в силовых ведомствах объявили план «крепость», в воздух подняли авиацию, а на городских улицах стала появляться военная техника. Позже о возбуждении уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж» в отношении Пригожина заявили и в Генеральной прокуратуре РФ. Основателю ЧВК Вагнер Может грозить до 20 лет колонии.
В ФСБ классифицировали заявления Пригожина как призыв к началу гражданского конфликта в России. Ведомство призвало участников формирования не выполнять преступные приказы и задержать основателя ЧВК «Вагнер».
Ночью меры безопасности были усилены в Москве и Ростове-на-Дону. В столице под контроль были взяты важнейшие объекты, в том числе органы государственной власти. По тревоге были подняты офицеры Росгвардии.
Позже Пригожин заявил, что его бойцы пересекли государственную границу РФ и вошли в Ростов-на-Дону. Правда, ни одно официальное ведомство это не подтвердило.
Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия круглосуточно докладывают президенту о происходящем.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не покидать дома без необходимости и не ездить в центр города.
Позже о проведении антитеррористической операции сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, меры безопасности усилили в липецкой и Воронежской областях и даже перекрыли трассу М-4 «Дон».
К утру стало распространяться видео, на котором Евгений Пригожин якобы беседует в штабе южного военного округа в Ростове-на-Дону с замминистра обороны Юнус-Бек Евкуровым.
На данный момент власти Москвы и Московской области и еще нескольких регионов объявили о проведении антитеррористической операции.