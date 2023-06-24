«Вас обманули». Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

В это же время в Ростове-на-Дону в силовых ведомствах объявили план «крепость», в воздух подняли авиацию, а на городских улицах стала появляться военная техника. Позже о возбуждении уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж» в отношении Пригожина заявили и в Генеральной прокуратуре РФ. Основателю ЧВК Вагнер Может грозить до 20 лет колонии.