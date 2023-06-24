В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:48
В Воронежской области сегодня, 24 июня, ввели режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Такие меры приняли из-за организации военного мятежа Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».
В Воронежской области отменили массовые мероприятия.
«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях», — сообщили глава Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Накануне Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла удары по частям «Вагнера». В Минобороны эту информацию опровергли. Ранее между ЧВК «Вагнер» и ведомством разгорелся конфликт из-за поставок боеприпасов.
В отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).