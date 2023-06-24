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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

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В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного

24 июня 2023, 08:28
Фото: Город55
Виталий Хоценко
Об этом заявил Виталий Хоценко.

В Омске все же состоится общегородской выпускной и празднование Дня молодежи. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем-телеграм канале.

«У нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, все запланированные мероприятия проведем и поздравим нашу молодежь», — пояснил врио губернатора Омской области.

Стоит отметить, что после введение режима антитеррористической операции в Москве, Московской области и других регионах выпускные вечера решено перенести.

Напомним, что мероприятие начнется на Соборной площади в 4 часа дня, а в 6 часов на главной сцене начнется музыкальный марафон. В 20:30 на сцене появятся звездные гости — группа «CREAM SODA» и певица Клава Кока.

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