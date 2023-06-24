В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Омске все же состоится общегородской выпускной и празднование Дня молодежи. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем-телеграм канале.
«У нас все спокойно, все меры предосторожности приняты, все запланированные мероприятия проведем и поздравим нашу молодежь», — пояснил врио губернатора Омской области.
Стоит отметить, что после введение режима антитеррористической операции в Москве, Московской области и других регионах выпускные вечера решено перенести.
Напомним, что мероприятие начнется на Соборной площади в 4 часа дня, а в 6 часов на главной сцене начнется музыкальный марафон. В 20:30 на сцене появятся звездные гости — группа «CREAM SODA» и певица Клава Кока.