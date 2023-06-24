В Омске пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП

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Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня около 7 часов утра в Кировском округе произошло ДТП.
Выяснилось, что 51-летний водитель Honda Odyssey не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-2121», после чего «ВАЗ» влетел в дорожный отбойник, опрокинулся и загорелся. В результате аварии на месте погиб 43-летний водитель «ВАЗа» (житель Москаленского района). Водитель Honda (житель областного центра) доставлен в больницу.
Кроме того, оказалось, что водитель Honda в момент ДТП был пьян (алкотектор показал 1,345 мг/л). Обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать.