В Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сегодня, 24 июня, в Национальном антитеррористическом комитете объявили, что в Москве и Московской области в целях пресечения возможных терактов введен режим контртеррористической операции, сообщили РИА Новости.
«Все массовые мероприятия отменены в Москве. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены», — сообщил мэр Сергей Собянин.
Напомним, что на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Вчера Пригожин заявил, что российская армия нанесла удары по частям «Вагнера». Однако Минобороны сообщило, что данная информация не соответствуют действительности и является информационной провокацией.