В Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции

Напомним, что на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Вчера Пригожин заявил, что российская армия нанесла удары по частям «Вагнера». Однако Минобороны сообщило, что данная информация не соответствуют действительности и является информационной провокацией.