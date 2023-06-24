Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Изображение материала

«Сверили часы». В Омской области прошел оперштаб с представителями силовых ведомств

24 июня 2023, 17:21
Фото: Правительство Омской области

В Омской области Хоценко провел оперштаб с правоохранителями и силовыми ведомствами

Временный глава региона отметил, что держит ситуацию под контролем.

Врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале вечером сообщил о проведенном оперштабе. На нем присутствовали представители правоохранительных органов, силовых ведомств и облправительства.

«Сверили часы в части дополнительных мер безопасности. Ситуацию в регионе держим под контролем», — отметил Хоценко.

Напомним, что ранее временный глава региона обратился к омичам, которые состоят в ЧВК «Вагнер», и призвал их не исполнять преступные приказы.

Врио губернатора Виталий Хоценко обратился к омским бойцам из ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Оперштаб#Безопасность#Врио губернатора Омской области#Мятеж#Происшествия#Общество#Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»#Новости#Омская область#Омск#Россия
Подпишитесь
«Вас обманули». Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:41
На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже
Сегодня, 05:03
Миллион на инвентаризацию. В Омске решили пересчитать городские дороги
Сегодня, 06:18
В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного
Сегодня, 08:28
Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 08:26
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 08:38