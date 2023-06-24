«Сверили часы». В Омской области прошел оперштаб с представителями силовых ведомств

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале вечером сообщил о проведенном оперштабе. На нем присутствовали представители правоохранительных органов, силовых ведомств и облправительства.
«Сверили часы в части дополнительных мер безопасности. Ситуацию в регионе держим под контролем», — отметил Хоценко.
Напомним, что ранее временный глава региона обратился к омичам, которые состоят в ЧВК «Вагнер», и призвал их не исполнять преступные приказы.