Ситуация с ЧВК «Вагнер», взлет доллара и евро, новая подсветка моста. Омск сегодня

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело за организацию вооруженного мятежа, сообщают «Новые известия». Генпрокуратура РФ уточнила, что ему грозит лишение свододы на срок от 12 до 20 лет. Стоит отметить, что Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». И заявил следующее: «Те, кто нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании будут наказаны». Однако в военном ведомстве опровергли эту информацию. После этого Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам, а также тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа. Кроме того, ФСБ призвала вагнеровцев не выполнять приказы Пригожина и задержать его. Однако сдаваться Евгений Пригожин не собирается. В его пресс-службе сообщили, что он не согласился со словами Путина, что он совершает предательство родины.