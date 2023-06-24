Ситуация с ЧВК «Вагнер», взлет доллара и евро, новая подсветка моста. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость №1. Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело за организацию вооруженного мятежа, сообщают «Новые известия». Генпрокуратура РФ уточнила, что ему грозит лишение свододы на срок от 12 до 20 лет. Стоит отметить, что Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». И заявил следующее: «Те, кто нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании будут наказаны». Однако в военном ведомстве опровергли эту информацию. После этого Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам, а также тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа. Кроме того, ФСБ призвала вагнеровцев не выполнять приказы Пригожина и задержать его. Однако сдаваться Евгений Пригожин не собирается. В его пресс-службе сообщили, что он не согласился со словами Путина, что он совершает предательство родины.
Новость №2. Российские банки резко подняли курсы доллара и евро
Крупные российские банки повысили курс обмена валют после заявлений Евгения Пригожина в адрес Минобороны, сообщают РИА Новости. Стоит отметить, что максимально доллар и евро взлетели в Росбанке — 105 и 100 рублей соответственно. Курс обмена в Промсвязьбанке — 84,87 рубля за доллар и 93,06 рубля за евро, а в Сбербанке — 88,33 рублей за доллар и 94,16 рубля за евро. Напомним, что на главу ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.
Новость №3. В Омске презентовали проект подсветки Ленинградского моста
Сегодня Виталию Хоценко презентовали проект подсветки Ленинградского моста. Для нее используют светодиодные прожекторы, которые установят на пролетах и опорах моста. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области. Подсветка будет менять цвет в зависимости от повода. Каждый день омичи будут видеть огни белого цвета, в День Победы — янтарные, в День города — зеленые, а в Новый год — красно-белые. Сейчас капремонтом моста занимается 120 человек. Кроме того, работы идут в круглосуточном режиме. Строительство идет в соответствии с графиком и завершится к концу мая 2024 года.