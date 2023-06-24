Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Президент Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. 20 июня он был принят Госдумой, а 21 июня — одобрен Советом Федерации. Сегодня, 24 июня, документ опубликовали на портале правовой информации.
«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы Российской Федерации, заключивших (заключающих) контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ», — говорится в документе.
Исключением станут лица, которые совершили тяжкие преступления и преступления против половой неприкосновенности. Особенности заключения контрактов будет определять Минобороны РФ. Контракт будет действовать до окончания периода мобилизации, военного положения или военного времени.
Согласно закону, ограниченно годные граждане получат возможность заключать контракты с Вооруженными силами в период мобилизации и военного времени.
Ранее главой государства был подписан другой закон — о задержании на 30 суток за нарушение режима военного положения. Он вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»).
Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку вооруженного мятежа в ночь с пятницы на субботу. Подобные события происходят в стране не впервые. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен. Так, августовский путч 1991 года закончился победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.