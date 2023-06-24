Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку вооруженного мятежа в ночь с пятницы на субботу. Подобные события происходят в стране не впервые. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен. Так, августовский путч 1991 года закончился победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.