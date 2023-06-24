Под запретом. В Московской области до 1 июля отменили все массовые мероприятия

Попытки вооруженных переворотов ранее происходили как в России, так и в других странах. Так, провал социалистической политики национализации и экспроприации привел к перевороту Пиночета в Чили. Армия брала власть в Мьянме и Греции — в первом случае военачальники еще удерживают бразды правления, во втором — после десятилетия диктатуры гражданские политики смогли вернуться во власть.