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Под запретом. В Московской области до 1 июля отменили все массовые мероприятия

24 июня 2023, 16:39
Фото: 1MI
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Целую неделю на территории региона также не будут проводить мероприятия в образовательных учреждениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 июня подписал постановление, в соответствии с которым в регионе до 1 июля приостанавливаются все массовые мероприятия на открытом воздухе и мероприятия в образовательных организациях.

«В целях содействия проведению на территории Московской области контртеррористической операции, пресечения террористических актов, минимизации их последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства постановляю: приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в тексте постановления.

Целую неделю в Московской области также не будут проводить публичные мероприятия. Исключение — официальные публичные мероприятия, организуемые органами госвласти.

Напомним, что режим контртеррористической операции в Москве, Московской и ряде других областей ввели сегодня из-за вооруженного мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее мэр Москвы Собянин решил сделать понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Он также предупредил горожан о возможных перекрытиях дорог в отдельных кварталах.

Попытки вооруженных переворотов ранее происходили как в России, так и в других странах. Так, провал социалистической политики национализации и экспроприации привел к перевороту Пиночета в Чили. Армия брала власть в Мьянме и Греции — в первом случае военачальники еще удерживают бразды правления, во втором — после десятилетия диктатуры гражданские политики смогли вернуться во власть.

«Ситуация сложная». Мэр Москвы Собянин объявил понедельник нерабочим днем
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