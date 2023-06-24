Под запретом. В Московской области до 1 июля отменили все массовые мероприятия

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 июня подписал постановление, в соответствии с которым в регионе до 1 июля приостанавливаются все массовые мероприятия на открытом воздухе и мероприятия в образовательных организациях.
«В целях содействия проведению на территории Московской области контртеррористической операции, пресечения террористических актов, минимизации их последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства постановляю: приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в тексте постановления.
Целую неделю в Московской области также не будут проводить публичные мероприятия. Исключение — официальные публичные мероприятия, организуемые органами госвласти.
Напомним, что режим контртеррористической операции в Москве, Московской и ряде других областей ввели сегодня из-за вооруженного мятежа бойцов ЧВК «Вагнер».
Ранее мэр Москвы Собянин решил сделать понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Он также предупредил горожан о возможных перекрытиях дорог в отдельных кварталах.
Попытки вооруженных переворотов ранее происходили как в России, так и в других странах. Так, провал социалистической политики национализации и экспроприации привел к перевороту Пиночета в Чили. Армия брала власть в Мьянме и Греции — в первом случае военачальники еще удерживают бразды правления, во втором — после десятилетия диктатуры гражданские политики смогли вернуться во власть.