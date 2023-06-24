Омичам показали, как будет выглядеть подсветка Ленинградского моста

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что сегодня, 24 июня, Виталию Хоценко презентовали проект подсветки Ленинградского моста. Для нее используют светодиодные прожекторы, которые установят на пролетах и опорах моста.
Выяснилось, что архитектурно-художественная подсветка будет выполнена в 4 вариантах. А менять ее будут в зависимости от повода:
В данный момент капремонтом Ленинградского моста заняты 120 человек. Работы идут в круглосуточном режиме. Строительство ведется в соответствии с графиком и завершится к концу мая следующего года.