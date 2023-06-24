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Омичам показали, как будет выглядеть подсветка Ленинградского моста

24 июня 2023, 07:46
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Ленинградский мост
Подсветку будут менять в зависимости от повода.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что сегодня, 24 июня, Виталию Хоценко презентовали проект подсветки Ленинградского моста. Для нее используют светодиодные прожекторы, которые установят на пролетах и опорах моста.

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Выяснилось, что архитектурно-художественная подсветка будет выполнена в 4 вариантах. А менять ее будут в зависимости от повода:

  • огни белого цвета- в ежедневном режиме;
  • янтарные огни — в День Победы;
  • зеленые огни — в День города;
  • красно-белые огни в Новый год.
Ленинградский мост Ленинградский мост
Ленинградский мост
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

В данный момент капремонтом Ленинградского моста заняты 120 человек. Работы идут в круглосуточном режиме. Строительство ведется в соответствии с графиком и завершится к концу мая следующего года.

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#Омск#Ленинградский мост#Подсветка#Виталий Хоценко#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Капремонт#Ксения Карагодина
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