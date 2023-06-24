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На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиками пострадала молодая семья

24 июня 2023, 12:21
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Медпомощь понадобилась 39-летнему водителю, 34-летней женщине и 9-летней девочке.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 24 июня, в районе 586 километра на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с пострадавшими.

Оказалось, что 38-летний водитель большегруза «ДАФ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина, после чего 39-летний водитель Mazda, двигавшийся в попутном направлении, врезался в «ДАФ».

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В результате аварии пострадал водитель Mazda и его пассажиры — 34-летняя женщина и 9-летняя девочка.

Обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать. Сейчас движение на данном участке частично перекрыли, движение авто осуществляется по 2 полосе.

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