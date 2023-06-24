На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиками пострадала молодая семья

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 24 июня, в районе 586 километра на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с пострадавшими.
Оказалось, что 38-летний водитель большегруза «ДАФ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина, после чего 39-летний водитель Mazda, двигавшийся в попутном направлении, врезался в «ДАФ».
В результате аварии пострадал водитель Mazda и его пассажиры — 34-летняя женщина и 9-летняя девочка.
Обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать. Сейчас движение на данном участке частично перекрыли, движение авто осуществляется по 2 полосе.