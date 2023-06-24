На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиками пострадала молодая семья

Оказалось, что 38-летний водитель большегруза «ДАФ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина, после чего 39-летний водитель Mazda, двигавшийся в попутном направлении, врезался в «ДАФ».