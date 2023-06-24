На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 07:19
Сегодня, 24 июня, в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Генпрокуратура РФ уточняет, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Об этом сообщают «Новые известия».
Состав преступления в указанной статье формулируется следующим образом:
«Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ», — пояснили «НИ».
Напомним, что вчера, 23 июня, Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла удары по частям «Вагнера». Также он добавил следующее: «Те, кто нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании будут наказаны». Однако Минобороны категорически опровергло эту информацию.
Стоит отметить, что еще совсем недавно между ЧВК «Вагнер» и Минобороны разгорелся конфликт из-за поставок боеприпасов (при штурме Артемовска). Тогда Пригожин неоднократно обвинял руководство Минобороны в саботаже и ставил Генштабу ультиматумы. Вдобавок Евгений Пригожин не согласился с новым приказом, по которому с 1 июля 2023 года бойцы всех неармейских формирований обязаны подписать контракты с Минобороны.