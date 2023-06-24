На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже

Стоит отметить, что еще совсем недавно между ЧВК «Вагнер» и Минобороны разгорелся конфликт из-за поставок боеприпасов (при штурме Артемовска). Тогда Пригожин неоднократно обвинял руководство Минобороны в саботаже и ставил Генштабу ультиматумы. Вдобавок Евгений Пригожин не согласился с новым приказом, по которому с 1 июля 2023 года бойцы всех неармейских формирований обязаны подписать контракты с Минобороны.