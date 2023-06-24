Киллер передумал. Омич заказал убийство жены ради совместно нажитого имущества

Оказалось, что 50-летний омич решился на убийство 49-летней супруги, чтобы при разводе не делить с ней совместно нажитое имущество. Его 49-летний подчиненный работник за деньги нашел исполнителя преступления. Им стал 54-летний мужчина. Заказчик пообещал ему вознаграждение в размере 1 млн 250 тысяч рублей. Однако исполнитель решил отказаться от убийства и сообщил о готовящемся преступлении в полицию.