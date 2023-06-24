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Киллер передумал. Омич заказал убийство жены ради совместно нажитого имущества

24 июня 2023, 03:49
Фото: Город55
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Омич не захотел делить имущество после развода и заказал убийство жены

За убийство супруги он был готов заплатить 1 млн 250 тысяч рублей.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в пособничество в покушении на убийство.

Оказалось, что 50-летний омич решился на убийство 49-летней супруги, чтобы при разводе не делить с ней совместно нажитое имущество. Его 49-летний подчиненный работник за деньги нашел исполнителя преступления. Им стал 54-летний мужчина. Заказчик пообещал ему вознаграждение в размере 1 млн 250 тысяч рублей. Однако исполнитель решил отказаться от убийства и сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Постановочное убийство происходило под контролем оперативных сотрудников УМВД России по Омской области. Так, 22 июня подозреваемый, получив сведения о «смерти» жены и постановочный фотоотчет, который подтвердил выполнение заказа, в счет вознаграждения перевел деньги для исполнителя, после чего заказчик убийства и его пособник были задержаны.

Сейчас заказчик находится под стражей. Обстоятельства совершенного преступления устанавливают. Расследование продолжается.

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