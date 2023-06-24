Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Изображение материала

Эвакуировалась сотня человек. На Левобережье Омска загорелось здание с общежитием

24 июня 2023, 15:54
Фото: Город55
Иллюстрация

На Левом берегу Омска из загоревшегося дома пришлось эвакуироваться сотне человек

На месте происшествия работали 41 пожарный и семь единиц спецтехники.

В субботу, 24 июня, днем загорелся балкон на четвертом этаже здания по улице Дианова. Пожарные узнали о происшествии в 14.08.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе МЧС, здание разделено на две части: в одной располагается общежитие, а во второй — жилой дом. Именно в последней и случилось возгорание.

Около 100 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. С огнем боролись 41 пожарный и семь единиц спецтехники. Уже в 14.37 часов спасатели ликвидировали открытое горение.

Добавим, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом никто из людей не пострадал в пожаре.

На севере Омской области пожар уничтожил два дома и хозпостройки
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Пожары#Пожары в Омской области#Возгорание#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
«Вас обманули». Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:41
На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже
Сегодня, 05:03
Миллион на инвентаризацию. В Омске решили пересчитать городские дороги
Сегодня, 06:18
В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного
Сегодня, 08:28
Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 08:26
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 08:38