Эвакуировалась сотня человек. На Левобережье Омска загорелось здание с общежитием

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В субботу, 24 июня, днем загорелся балкон на четвертом этаже здания по улице Дианова. Пожарные узнали о происшествии в 14.08.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе МЧС, здание разделено на две части: в одной располагается общежитие, а во второй — жилой дом. Именно в последней и случилось возгорание.
Около 100 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. С огнем боролись 41 пожарный и семь единиц спецтехники. Уже в 14.37 часов спасатели ликвидировали открытое горение.
Добавим, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом никто из людей не пострадал в пожаре.