Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Бывший директор «12 канала», а ныне член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал происходящие в стране события и действия бойцов ЧВК «Вагнер».
Малькевич, который сейчас находится в Херсонской области, призвал бойцов остановиться и не воевать против своей страны, а также назвал происходящее ошибкой и предательством России.
«Считаю, что все личные обиды надо забыть до нашей Победы. О каких личных интересах может идти речь, когда в круглосуточном режиме продолжается сражение с врагом? Это медвежья услуга своей стране», — цитируют слова Александра Малькевича в телеграм-канале Общественной палаты РФ.
Член ОП РФ считает, что мятеж не приведет к каким-либо значимым последствиям и обязательно будет подавлен.
Напомним, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил вместе со своими бойцами вооруженный мятеж. В отношении Пригожина уже возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ. Следствием происходящего стало введение режима контртеррористической операции в Москве, Московской и ряде других областей. Кроме того, отменяются либо переносятся все мероприятия в этих регионах. В Омске, кстати, празднование Дня Молодежи и школьные выпускные состоятся.