Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»

Напомним, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил вместе со своими бойцами вооруженный мятеж. В отношении Пригожина уже возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ. Следствием происходящего стало введение режима контртеррористической операции в Москве, Московской и ряде других областей. Кроме того, отменяются либо переносятся все мероприятия в этих регионах. В Омске, кстати, празднование Дня Молодежи и школьные выпускные состоятся.