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Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
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В настоящий момент член Общественной палаты РФ Александр Малькевич находится в Херсонской области.

Бывший директор «12 канала», а ныне член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал происходящие в стране события и действия бойцов ЧВК «Вагнер».

Малькевич, который сейчас находится в Херсонской области, призвал бойцов остановиться и не воевать против своей страны, а также назвал происходящее ошибкой и предательством России.

«Считаю, что все личные обиды надо забыть до нашей Победы. О каких личных интересах может идти речь, когда в круглосуточном режиме продолжается сражение с врагом? Это медвежья услуга своей стране», — цитируют слова Александра Малькевича в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Член ОП РФ считает, что мятеж не приведет к каким-либо значимым последствиям и обязательно будет подавлен.

Напомним, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил вместе со своими бойцами вооруженный мятеж. В отношении Пригожина уже возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ. Следствием происходящего стало введение режима контртеррористической операции в Москве, Московской и ряде других областей. Кроме того, отменяются либо переносятся все мероприятия в этих регионах. В Омске, кстати, празднование Дня Молодежи и школьные выпускные состоятся.

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#Юлия Истомина#Александр Малькевич#Мятеж#Терроризм#Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»#Военные#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Россия#Омская область
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