Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на Кубани

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По данным ведомства, сейсмостанция зарегистрировала событие с магнитудой 3,6 по шкале Рихтера в Успенском районе, пишет Общественная служба новостей.
Счастливо, никто не пострадал в результате этого сейсмического происшествия. Спасатели отмечают, что разрушений также не зафиксировано.
Ранее Рубен Татевосян, заместитель директора Института физики Земли РАН, прокомментировал ситуацию с прогнозом Хугербитса о возможном мегаземлетрясении в России.