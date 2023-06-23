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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано на Кубани

23 июня 2023, 13:23
В пятницу, 23 июня, на территории Успенского района Кубани произошло землетрясение, превышающее значение в 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, сейсмостанция зарегистрировала событие с магнитудой 3,6 по шкале Рихтера в Успенском районе, пишет Общественная служба новостей.

Счастливо, никто не пострадал в результате этого сейсмического происшествия. Спасатели отмечают, что разрушений также не зафиксировано.

Ранее Рубен Татевосян, заместитель директора Института физики Земли РАН, прокомментировал ситуацию с прогнозом Хугербитса о возможном мегаземлетрясении в России.

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