Ясные дни оставляем себе. Омск стал один из самых солнечных городов страны

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Омск занял второе место в списке самых солнечных городов этой весны. За три месяца в регионе 57 дней стояла ясная погода. Уступает Омск только Челябинску. Как сообщили в сервисе Яндекс Погода, там солнечных дней было 60.
Третью и четвертую строчку списка занимают Самара и Уфа, там весной выдалось по 48 ясных дней. Реже всего солнечную погоду за прошедшие три месяца наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).
Ранее городом Солнца Омск назвал и один из туристических сервисов. Регион вошел в десятку самых солнечных городов России.