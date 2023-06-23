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Ясные дни оставляем себе. Омск стал один из самых солнечных городов страны

23 июня 2023, 11:29
Фото: 1MI
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Омск занял второе место в списке самых солнечных городов России

Только лишь за весну солнце светило в регионе 57 дней.

Омск занял второе место в списке самых солнечных городов этой весны. За три месяца в регионе 57 дней стояла ясная погода. Уступает Омск только Челябинску. Как сообщили в сервисе Яндекс Погода, там солнечных дней было 60.

Третью и четвертую строчку списка занимают Самара и Уфа, там весной выдалось по 48 ясных дней. Реже всего солнечную погоду за прошедшие три месяца наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).

Ранее городом Солнца Омск назвал и один из туристических сервисов. Регион вошел в десятку самых солнечных городов России.

Курорт, да и только. Омск стал одним из самых солнечных городов России
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#Евгений Игишев#Омск#Солнце#Погода#Рейтинг#Город#Омская область
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