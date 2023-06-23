Ясные дни оставляем себе. Омск стал один из самых солнечных городов страны

Третью и четвертую строчку списка занимают Самара и Уфа, там весной выдалось по 48 ясных дней. Реже всего солнечную погоду за прошедшие три месяца наблюдали в Ростове-на-Дону (28 дней за три весенних месяца) и Красноярске (27 дней).