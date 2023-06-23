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Воспаление лимфоузлов, рвота. Омским дачникам и охотникам грозит опасная инфекция

23 июня 2023, 13:54
Фото: Город55
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Жителей Омской области предупредили о высоком риске заражения туляремией

Стало известно, в каких муниципальных районах вероятность заболеть выше.

За пять месяцев 2023 года в регионе не регистрировали случаев заболевания туляремией. Вместе с тем местным жителям стоит быть осторожнее, потому что эпидобстановка остается напряженной. Об этом омичей предупреждают представители Роспотребнадзора.

По данным регионального управления, есть высокий риск заразиться, в особенности на территории Большереченского, Называевского, Азовского, Знаменского, Крутинского, Любинского, Омского и Щербакульского районов. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов.

Подхватить туляремию может любой человек вне зависимости от пола и возраста. Для развития инфекции достаточно 10-50 бактерий Francisella tularensis. Заразиться возможно от инфицированного комара, слепня, клеща или другого кровососущего насекомого. Также болезнь передается через кожу и слизистую при контакте с больными или павшими грызунами, зайцами.

Существует риск заражения и при употреблении продуктов, в том числе сельскохозяйственных. Это возможно в случае, если с едой контактировали больные грызуны. То же может произойти, если попить воду из колодцев, горных ручьев или из других открытых водоемов, где побывало инфицированное животное. Бактерии также можно попросту вдохнуть. Например, при переработке или перекладке зерна, соломы, которые были инфицированы зараженными грызунами.

Стоит отметить, что болезнь при этом не передается от больных людей к здоровым. После перенесенной инфекции у людей вырабатывается стойкий иммунитет.

При заражении симптомы могут возникнуть даже через час, в этом числе:

  • Повышенная температура тела — 38-40°С;
  • Головная боль;
  • Слабость;
  • Мышечные боли;
  • Отсутствие аппетита;
  • Возможна рвота.

Характерный признак заболевания туляремией — воспаление лимфатических узлов и ткани рядом с ними. Чаще всего они увеличиваются в подмышечных и шейных областях, реже — в локтевых, бедренных и паховых участках.

Добавим, что туляремия считается опасной инфекцией наряду с чумой, холерой, сибирской язвой.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Новости#Общество#Здоровье#Туляремия#Роспотребнадзор#Эпидситуация
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