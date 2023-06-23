Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
За пять месяцев 2023 года в регионе не регистрировали случаев заболевания туляремией. Вместе с тем местным жителям стоит быть осторожнее, потому что эпидобстановка остается напряженной. Об этом омичей предупреждают представители Роспотребнадзора.
По данным регионального управления, есть высокий риск заразиться, в особенности на территории Большереченского, Называевского, Азовского, Знаменского, Крутинского, Любинского, Омского и Щербакульского районов. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов.
Подхватить туляремию может любой человек вне зависимости от пола и возраста. Для развития инфекции достаточно 10-50 бактерий Francisella tularensis. Заразиться возможно от инфицированного комара, слепня, клеща или другого кровососущего насекомого. Также болезнь передается через кожу и слизистую при контакте с больными или павшими грызунами, зайцами.
Существует риск заражения и при употреблении продуктов, в том числе сельскохозяйственных. Это возможно в случае, если с едой контактировали больные грызуны. То же может произойти, если попить воду из колодцев, горных ручьев или из других открытых водоемов, где побывало инфицированное животное. Бактерии также можно попросту вдохнуть. Например, при переработке или перекладке зерна, соломы, которые были инфицированы зараженными грызунами.
Стоит отметить, что болезнь при этом не передается от больных людей к здоровым. После перенесенной инфекции у людей вырабатывается стойкий иммунитет.
При заражении симптомы могут возникнуть даже через час, в этом числе:
Характерный признак заболевания туляремией — воспаление лимфатических узлов и ткани рядом с ними. Чаще всего они увеличиваются в подмышечных и шейных областях, реже — в локтевых, бедренных и паховых участках.
Добавим, что туляремия считается опасной инфекцией наряду с чумой, холерой, сибирской язвой.