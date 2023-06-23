Существует риск заражения и при употреблении продуктов, в том числе сельскохозяйственных. Это возможно в случае, если с едой контактировали больные грызуны. То же может произойти, если попить воду из колодцев, горных ручьев или из других открытых водоемов, где побывало инфицированное животное. Бактерии также можно попросту вдохнуть. Например, при переработке или перекладке зерна, соломы, которые были инфицированы зараженными грызунами.