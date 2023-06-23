В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище

На капремонт выделили 2,46 млн рублей (это начальная цена). Выполнить все работы подрядчик, по условиям контракта, должен до 6 октября 2023 года. Подготовкой проектной документации для больницы занималось ООО «Строительный консорциум „ПриоритетСтрой“ из Омска. Руководит и владеет компанией Евгений Чинский.