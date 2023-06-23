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В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище

23 июня 2023, 07:06
Фото: yandex.ru/maps
Защитное сооружение гражданской обороны появится в Инфекционной клинической больнице № 1 по улице Лазо.

На портале госзакупок объявили торги на выполнение капремонта подвальных помещений для размещения защитного сооружения гражданской обороны типа «укрытие». Появится оно в «Инфекционной клинической больнице № 1 имени Далматова Д. М» по улице Лазо, 2. Бюджетное учреждение и выступает заказчиком работ.

На капремонт выделили 2,46 млн рублей (это начальная цена). Выполнить все работы подрядчик, по условиям контракта, должен до 6 октября 2023 года. Подготовкой проектной документации для больницы занималось ООО «Строительный консорциум „ПриоритетСтрой“ из Омска. Руководит и владеет компанией Евгений Чинский.

Итоги аукциона собираются подвести 27 июня. Но уже известно, что заняться капремонтом для размещения укрытия в больнице изъявили желание две компании. Один из участников снизил начальную цену на 0,5%.

Добавим, что больницу на улице Лазо построили в 1949 году, дополнительные пристройки в медучреждении появились в 1978 году. В апреле 2020 года главврачом инфекционной больницы назначили Инну Толох.

Проект капремонта бомбоубежища для омской больницы разработает компания из Иркутска
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#Юлия Истомина#Бомбоубежище#Капремонт#Торги#Больница#Общество#Город#Новости#Омск
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