В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На портале госзакупок объявили торги на выполнение капремонта подвальных помещений для размещения защитного сооружения гражданской обороны типа «укрытие». Появится оно в «Инфекционной клинической больнице № 1 имени Далматова Д. М» по улице Лазо, 2. Бюджетное учреждение и выступает заказчиком работ.
На капремонт выделили 2,46 млн рублей (это начальная цена). Выполнить все работы подрядчик, по условиям контракта, должен до 6 октября 2023 года. Подготовкой проектной документации для больницы занималось ООО «Строительный консорциум „ПриоритетСтрой“ из Омска. Руководит и владеет компанией Евгений Чинский.
Итоги аукциона собираются подвести 27 июня. Но уже известно, что заняться капремонтом для размещения укрытия в больнице изъявили желание две компании. Один из участников снизил начальную цену на 0,5%.
Добавим, что больницу на улице Лазо построили в 1949 году, дополнительные пристройки в медучреждении появились в 1978 году. В апреле 2020 года главврачом инфекционной больницы назначили Инну Толох.