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В Омской области выделили 188 млн рублей на оборудование для тепловодоснабжения

23 июня 2023, 07:57
Фото: 1MI
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На эти деньги закупят системы очистки воды, приборы учета и трубы.

В Омской области на оборудования для тепловодоснабжения выделили 188 млн рублей. Как рассказал глава регионального минэнерго Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, субсидии 22 июня распределили между муниципальными районами на заседании облправительства.

50,8 млн рублей пойдут на закуп и установку систем по очистке воды. Станции планируют запустить в Знаменском, Нововаршавском, Омском, Русско-Полянском, Тевризском, Тарском и Нововаршавском районах.

Еще на 7 млн рублей планируется приобрести 23 прибора учета. Их распределят в Азовском, Знаменском, Кормиловском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском районах.

Основная часть субсидии, 130,2 млн рублей, пойдет на закупку и монтаж технологического оборудования и труб.

«Субсидиарная поддержка позволит обеспечить надежность работы жилищно-коммунального комплекса в муниципальных районах в предстоящий отопительный период 2023-24 года», — сообщил Владимир Шнипко.
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#Евгений Игишев#Владимир Шнипко#Минэнерго Омской области#ЖКХ#Теплоснабжение#Водоснабжение#Омск#Омская область
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