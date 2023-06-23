В Омской области выделили 188 млн рублей на оборудование для тепловодоснабжения

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Омской области на оборудования для тепловодоснабжения выделили 188 млн рублей. Как рассказал глава регионального минэнерго Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, субсидии 22 июня распределили между муниципальными районами на заседании облправительства.
50,8 млн рублей пойдут на закуп и установку систем по очистке воды. Станции планируют запустить в Знаменском, Нововаршавском, Омском, Русско-Полянском, Тевризском, Тарском и Нововаршавском районах.
Еще на 7 млн рублей планируется приобрести 23 прибора учета. Их распределят в Азовском, Знаменском, Кормиловском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском районах.
Основная часть субсидии, 130,2 млн рублей, пойдет на закупку и монтаж технологического оборудования и труб.
«Субсидиарная поддержка позволит обеспечить надежность работы жилищно-коммунального комплекса в муниципальных районах в предстоящий отопительный период 2023-24 года», — сообщил Владимир Шнипко.