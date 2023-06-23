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В Омской области рабочие лесопилки угнали трактор, чтобы покататься и угодили в овраг

23 июня 2023, 08:50
Фото: Город55
иллюстрация
О случившемся они решили никому не говорить и пошли спать.

В региональном УМВД рассказали об угоне трактора в Тарском районе. Потерпевшим стал 41-летний житель города Тара. Под подозрение попали два мужчины.

По информации пресс-центра полиции, все случилось на окраине села Чекрушево. Горожанин сдавал свой трактор-погрузчик «ЛГЗТ» в аренду для пилорамы. Когда он в очередной раз попал на лесопилку, то не увидел технику. Трактор, к слову, был относительно новый — 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

«Рабочие, которые трудились на спецтехнике, утверждали, что спали в бытовке и ничего о пропаже не знают», — поделились подробностями в полиции.
Фото: УМВД РФ по Омской области

Скрыть правду не удалось. Оперативники выяснили, что рабочие все-таки причастны к угону погрузчика. 35-летний житель Колосовского района и 19-летний житель Седельниковского района выпили накануне после работы и решили покататься на тракторе. Инициатором был старший напарник.

Гоняя по проселочным дорогам, 35-летний водитель не справился с управлением, из-за чего спецтехника угодила в овраг. Испугавшись последствий, компания решила ничего не рассказывать о «покатушках» и улеглась спать.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Правоохранители учитывают тот факт, что угон был совершен компанией по предварительному сговору. Известно, что фигуранты дела ранее не привлекались к уголовной ответственности.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Полиция#Уголовное дело#Угон#Угон автомобиля#Трактор#Пилорама
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