В Омской области рабочие лесопилки угнали трактор, чтобы покататься и угодили в овраг

По информации пресс-центра полиции, все случилось на окраине села Чекрушево. Горожанин сдавал свой трактор-погрузчик «ЛГЗТ» в аренду для пилорамы. Когда он в очередной раз попал на лесопилку, то не увидел технику. Трактор, к слову, был относительно новый — 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.