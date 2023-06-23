В Омской области рабочие лесопилки угнали трактор, чтобы покататься и угодили в овраг

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В региональном УМВД рассказали об угоне трактора в Тарском районе. Потерпевшим стал 41-летний житель города Тара. Под подозрение попали два мужчины.
По информации пресс-центра полиции, все случилось на окраине села Чекрушево. Горожанин сдавал свой трактор-погрузчик «ЛГЗТ» в аренду для пилорамы. Когда он в очередной раз попал на лесопилку, то не увидел технику. Трактор, к слову, был относительно новый — 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.
«Рабочие, которые трудились на спецтехнике, утверждали, что спали в бытовке и ничего о пропаже не знают», — поделились подробностями в полиции.
Скрыть правду не удалось. Оперативники выяснили, что рабочие все-таки причастны к угону погрузчика. 35-летний житель Колосовского района и 19-летний житель Седельниковского района выпили накануне после работы и решили покататься на тракторе. Инициатором был старший напарник.
Гоняя по проселочным дорогам, 35-летний водитель не справился с управлением, из-за чего спецтехника угодила в овраг. Испугавшись последствий, компания решила ничего не рассказывать о «покатушках» и улеглась спать.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Правоохранители учитывают тот факт, что угон был совершен компанией по предварительному сговору. Известно, что фигуранты дела ранее не привлекались к уголовной ответственности.