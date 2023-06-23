В Омске переход у кинотеатра «Маяковский» облицуют гранитом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Омске переход возле кинотеатра «Маяковский» облицуют гранитом, сообщили в администрации города. Работы планируют завершить к 1 августа. Их стоимость составит 2,8 млн рублей.
В настоящее время рабочие демонтировали старую облицовку. Новую плитку обещают привезти до 1 июля.
«В весенний период в этом подземном переходе работники „ЭОВБ“ выполняли ремонт подступенков и покраску стен», — сообщили в администрации Омска.
Ранее Город55 сообщал, что ко Дню города к омскому ТЮЗу вернется скульптура Дон Кихота. Композицию дополнит фигура Санчо Пансы и ослика.