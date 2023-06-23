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В Омске переход у кинотеатра «Маяковский» облицуют гранитом

23 июня 2023, 09:29
Фото: Пресс-служба мэрии Омска
Старую облицовку уже сняли
Работы планируют завершить к 1 августа. Их стоимость составит 2,8 млн рублей.

В Омске переход возле кинотеатра «Маяковский» облицуют гранитом, сообщили в администрации города. Работы планируют завершить к 1 августа. Их стоимость составит 2,8 млн рублей.

В настоящее время рабочие демонтировали старую облицовку. Новую плитку обещают привезти до 1 июля.

«В весенний период в этом подземном переходе работники „ЭОВБ“ выполняли ремонт подступенков и покраску стен», — сообщили в администрации Омска.

Ранее Город55 сообщал, что ко Дню города к омскому ТЮЗу вернется скульптура Дон Кихота. Композицию дополнит фигура Санчо Пансы и ослика.

Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
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#Кинотеатр Маяковский#Переход#Благоустройство#Благоустройство города#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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